Başkan Özdemir: "Vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz" - Son Dakika
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Başkan Özdemir: "Vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz"

Başkan Özdemir: "Vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

19.09.2024 09:15  Güncelleme: 09:16
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında, "Vatan için ölmeyi göze alan kahraman gazilerimiz, sonsuza kadar milletimiz için gurur kaynağı olmaya devam edecektir" dedi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e 'mareşal' rütbesi ve 'gazilik' unvanının verildiğini hatırlattı. Bu nedenle her yıl 19 Eylül tarihinin Gaziler Günü olarak kutlandığına işaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, bayrağımız için canlarını feda eden şehitlerimiz ve bu uğurda ölümü göze alan gazilerimize olan vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz, sonsuza kadar milletimiz için gurur ve kıvanç kaynağı olmaya devam edecektir." diye konuştu. Başkan Özdemir mesajında, "Şehitlerimiz ve gazilerimizin emaneti olan vatan topraklarını sonsuza kadar korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak toplumun tüm kesimlerinin öncelikli görevidir" ifadelerine yer verdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler diliyorum" - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdemir: 'Vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz' - Son Dakika

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