Başkan Özdoğan\'dan \'terörsüz Türkiye\' vurgusu: "Bu zafer milletindir"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve örgütsel varlığını sona erdirme kararını, Türkiye'nin huzuru ve birliği adına tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Başkan Özdoğan, "Terörsüz bir Türkiye artık bir hayal değil, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla inşa edilen güçlü bir gerçektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu açıklamayı, örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz" sözlerine atıfta bulunan Başkan Özdoğan, bu sürecin sadece bir silah bırakma değil, Türkiye'ye yıllardır musallat edilen kirli senaryoların da sonu olduğunu ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği, terörle mücadelede bir dönemi kapatmış, yeni bir dönemi başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "47 yıllık ihanetle yazılan kanlı sayfa kapanıyor" sözlerini hatırlatan Başkan Özdoğan, bu açıklamanın sürecin tarihi niteliğini özetlediğini söyledi. "Bugün artık gözyaşı değil kardeşlik, kaos değil kalkınma, terör değil huzur konuşulmaktadır" dedi.

Sürecin başarısında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere, tüm güvenlik güçlerine ve aziz millete teşekkür eden Başkan Özdoğan, "Bu zafer milletindir. Terörsüz Türkiye yolunda daha kararlı, daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ