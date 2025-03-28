Başkan Özdoğan: "Hedefimiz, vatandaşlarımızın güvenli yaşamasını sağlamak" - Son Dakika
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Başkan Özdoğan: "Hedefimiz, vatandaşlarımızın güvenli yaşamasını sağlamak"

Başkan Özdoğan: "Hedefimiz, vatandaşlarımızın güvenli yaşamasını sağlamak"

TOKİ tarafından yürütülen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Hacılar'da inşa edilen 547 konutun hak sahipleri için Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda gerçekleştirildi.

28.03.2025 11:38  Güncelleme: 11:40
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TOKİ tarafından yürütülen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Hacılar'da inşa edilen 547 konutun hak sahipleri için Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimi, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, bu önemli sürecin hem hak sahipleri hem de ilçe için büyük bir kazanım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında ilçemize kazandırılan konutlar, Hacılar'ımızın gelişiminde çok önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ yetkililerine teşekkür ediyorum. Büyük bir gayretle yürütülen bu proje kapsamında konutların teslimi yaklaşıyor. Bugün gerçekleştirilen kura ile hak sahipleri artık evlerinin tam yerini öğrendi. Her biri için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Kura ile evlerinin nerede olacağını öğrenen vatandaşların heyecanını paylaştığını ifade eden Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak da ilçede kentsel dönüşüm projeleriyle modern konutlar üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

"Biz Hacılar Belediyesi olarak da ilçemizde modern ve güvenli alanlar oluşturmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sadece TOKİ projeleriyle değil, belediyemiz eliyle yürüttüğümüz yatırımlarla da Hacılar'ı geleceğe hazırlıyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlamak. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız."

Konut Belirleme Kurası, Hacılar Aşağı Mahalle'de yapımı tamamlanmak üzere olan 547 konutluk projede gerçekleştirildi. Noter huzurunda şeffaf bir şekilde yürütülen kura işlemi, hak sahiplerine evlerinin hangi blok ve dairede olduğunu belirledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hacılar, Emlak, Yerel, Noter, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Hedefimiz, vatandaşlarımızın güvenli yaşamasını sağlamak' - Son Dakika

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