Dr. Faruk Özlü: Türkiye artık vesayet odakları tarafından yönetilemez

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65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin Aziz Türk Milleti'nin korkusuz feraseti karşısındaki başarısızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin artık vesayet odakları tarafından yönetilemeyeceğini hatırlattı" dedi.

Başkan Faruk Özlü, 15 Temmuz 2016'da halk iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmayacağının en büyük kanıtının o gece milletin direnişi ile kazanılan zafer olduğunu söyledi. Özlü mesajında, "Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde birçoğumuzun televizyon ve radyolarda başlayan ani canlı yayınlar vasıtası ile haberdar olduğumuz, istikrar ve gücüyle dünyayı dize getiren güçlü Türkiye hedefimize vurulmak istenen pranga ile milletçe sarsıldık. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yıllarca süren hain yapılanma, ülkesine ihanet için kendini yetiştirmiş vatansızların girişimi ile yaşanan bu kahredici süreç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize çağrısı karşısında büyük bir cesarete çarpmış, neye uğradığını şaşırmış, sadece saatler içinde karşılaştığı eşi benzeri görülmemiş direniş ile millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olamayacağını anlamıştır. İşte bu özet, ağır silahların, tankların, F-16 uçaklarının, tehditlerin karşısında canını hiçe sayarak korkusuzca duran milletin zaferidir. 15 Temmuz'da ülkesine, meclisine, iradesine sahip çıkan feraset 8 yıl önce vurduğu tokat ile yalnızca kendine olan inancı perçinlememiş, bugüne kadar olduğu gibi mazlumların umudu olmaya, askeri vesayet tehditlerine maruz kalan halklara örnek olmaya devam etmiştir. Türk Milleti, bu çapsız ve başarısız girişime verdiği cevap ile cesaretin, istikrarın tanımını yeniden yapmış, diplomaside, lobi faaliyetlerinde sözü geçen konumunu sağlamlaştırmıştır. Büyük acılarla sınandığımız, kendi askerimizin kurşunlarına hedef olduğumuz günleri bir daha yaşanmamak üzere geride bıraktığımız, üzerinden yıllar geçse de acılarımız hala tazeyken yaşadığımız elim olayda şehadete erişen 248 kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Vatan toprağını imanı, kendi imkanı ile savunan tüm gazilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum. Allah bizlere, güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Milletimizin zaferi; kadim ve daim olsun. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE