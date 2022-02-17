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Başkan Özlü: "Başiskele'mizde en büyük hedef 2023" - Son Dakika

Başkan Özlü: "Başiskele'mizde en büyük hedef 2023"

17.02.2022 11:23
Başkan Özlü: "Başiskele'mizde en büyük hedef 2023"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Başiskele'den en büyük desteği ve katkıyı vermek istiyoruz.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Başiskele'den en büyük desteği ve katkıyı vermek istiyoruz. Bizim bütün gayretimiz ve hizmetlerimiz ülkemizin 2023 hedefleri için" dedi.

AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı, Yeniköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve ilçe yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti MKYK üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Kadın Kolları Başkan Vekili Aylin Çalışkan, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Ozan Denli ve çok sayıda partili katıldı.

Başkan Özlü projeleri anlattı

Toplantıda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 3 yıllık süreçte yapılan projeleri ve hizmetleri anlattı. Seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin yüzde 79'unun tamamladığını vurgulayan Başkan Özlü, hep birlikte ilçede güzel işler yaptıklarını ve yeni projelerin de yakın zamanda hayata geçeceğini söyledi. Özlü, "Önümüzdeki süreçte hep birlikte 2023 seçimlerine hazırlanıyor olacağız. 2023 seçimlerinin de bizim için en büyük hedef olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte yapacağımız çalışmalarla göstereceğimiz gayretle, milletimizle kuracağımız samimi sohbetlerle 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde daha önceki seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Başiskele'den en büyük desteği ve katkıyı vermek istiyoruz. Bizim bütün gayretimiz ve hizmetlerimiz ülkemizin 2023 hedefleri için. Bu yüzden başta ben ve ekibim olmak üzere siz değerli dava arkadaşlarımız çok çalışacağız ve Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği ilçemizden sağlayacağız" dedi. - KOCAELİ

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Recep Tayyip Erdoğan, Başiskele, Hisarcık, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü: 'Başiskele'mizde en büyük hedef 2023' - Son Dakika


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