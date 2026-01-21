Başkan Pehlivan Ankara\'da Ödül Törenine Katıldı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ödül törenine katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Pehlivan, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret etti.

Arka arkaya gerçekleştirdiği açılışlarla birlikte Menemen'in kültür sanat hayatının gelişimi için de ücretsiz kurslar başta olmak üzere birçok hizmete imza atan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, başkent Ankara'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'ne katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kültürümüzü yaşatan değerlere her zaman sahip çıkan, sanatın ve sanatçının yanında duran vizyoner liderliği için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine Menemenli hemşehrilerimin selamlarını ilettim. İzmir Milletvekilimiz Sayın Şebnem Bursalı ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Sadık Doğruer ile bu özel törende yer almaktan onur duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ömrünü sanata adamış kıymetli isimlere verdiği değer, sanata ve sanatçıya gösterdiği özen, herkese örnek olmalı." dedi.

"İnan, kentimiz için bir şanstır"

Ankara çıkarmasında Başkan Pehlivan'ın ikinci durağıysa AK Parti Genel Merkezi oldu. Başkan Pehlivan burada İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer ve önceki dönem Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret etti. Başkan Pehlivan, "Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'ın, şehrimize ve Menemen'imize her zaman destek vermesi ve Ankara'da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayışı bizler için büyük bir şanstır. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Son durak Kültür ve Turizm Bakanlığı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın Ankara'daki son durağı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Başkan Pehlivan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarette Menemen'in kültür sanat alanında yaptığı çalışmaları Bakan Ersoy ile paylaşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ege'nin en büyük kütüphanelerine verilen destek için de Bakan Ersoy'a teşekkür etti. - İZMİR