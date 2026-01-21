Başkan Pehlivan Ankara'da Ödül Törenine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Pehlivan Ankara'da Ödül Törenine Katıldı

Başkan Pehlivan Ankara\'da Ödül Törenine Katıldı
21.01.2026 11:58  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ödül törenine katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ödül törenine katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Pehlivan, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret etti.

Arka arkaya gerçekleştirdiği açılışlarla birlikte Menemen'in kültür sanat hayatının gelişimi için de ücretsiz kurslar başta olmak üzere birçok hizmete imza atan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, başkent Ankara'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'ne katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kültürümüzü yaşatan değerlere her zaman sahip çıkan, sanatın ve sanatçının yanında duran vizyoner liderliği için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine Menemenli hemşehrilerimin selamlarını ilettim. İzmir Milletvekilimiz Sayın Şebnem Bursalı ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Sadık Doğruer ile bu özel törende yer almaktan onur duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ömrünü sanata adamış kıymetli isimlere verdiği değer, sanata ve sanatçıya gösterdiği özen, herkese örnek olmalı." dedi.

"İnan, kentimiz için bir şanstır"

Ankara çıkarmasında Başkan Pehlivan'ın ikinci durağıysa AK Parti Genel Merkezi oldu. Başkan Pehlivan burada İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer ve önceki dönem Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret etti. Başkan Pehlivan, "Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'ın, şehrimize ve Menemen'imize her zaman destek vermesi ve Ankara'da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayışı bizler için büyük bir şanstır. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Son durak Kültür ve Turizm Bakanlığı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın Ankara'daki son durağı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Başkan Pehlivan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarette Menemen'in kültür sanat alanında yaptığı çalışmaları Bakan Ersoy ile paylaşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ege'nin en büyük kütüphanelerine verilen destek için de Bakan Ersoy'a teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Pehlivan, Yerel Haberler, Beştepe, Menemen, Turizm, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Pehlivan Ankara'da Ödül Törenine Katıldı - Son Dakika

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık

12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:30:00. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Pehlivan Ankara'da Ödül Törenine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.