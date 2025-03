Başkan Pehlivan: "Kadınlarımız her alanda destan yazıyor"

Başkan Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Menemen'in kadın emeğiyle yarınlara umutla ilerlediğini kaydeden Pehlivan, "Tarladan ofise kadar yaşamın her alanına değer katan şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere kıymetli kadınlarımızın gününü yürekten kutluyorum. Erzurum'un direnişinde Nene Hatun nasıl bayrak olmuşsa, Kurtuluş Savaşı'mızda Gördesli Makbule'nin, Kara Fatma'nın kahramanlığı nasıl dilden dile destan olmuşsa; bugün de yine vatan mücadelemizde, bilimde, sanatta, sporda ve iş yaşamında kadınlarımız adeta destan yazıyor. Hayranlık uyandıran bu mücadeleyi saygıyla kutluyorum. Menemen Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir mesaj yayımladı. Kadınların yaşamdaki önemine vurgu yapan Başkan Pehlivan, "Gönül dilimizin en güzel sözcüsü Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu'. İşte bu nedenle başımızın tacı analarımızla başlayan yaşam serüvenimizde, iş arkadaşımız, dava arkadaşımız, hayat arkadaşımız, evladımız derken; ömrümüzü kadınlarımızın emeğiyle geçirdiğimizi görürüz. Tarladan ofise, hastaneden adliyeye ve eve kadar uzanan yaşamda, hanımefendilerimizin üstün gayreti, yaşamı kıymetli ve güzel kılıyor" diye konuştu.

"Tüm çalışmalarımızda kadınlarımız kırmızı çizgimiz"

Menemen Belediyesi'nin kadınlara verdiği öneme değinen Başkan Pehlivan, şöyle devam etti; "Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek belediye ailemizde yaptığımız görevlendirmelerde gerekse de yaptığımız çalışmalarda kadınlarımız her zaman kırmızı çizgimiz, yani önceliğimiz oldu. Bugün spor ve kültür kurslarımıza katılan binlerce hanımefendi, bu kurslardan ücretsiz olarak yararlanıyor. Yine kültür gezilerimizle, kadınlarımız yurdumuzun önemli noktalarını hiçbir ücret ödemeden gezip görme fırsatı buldu. Annelerin çok işine yarayan çocuk oyun evlerimizden tutun da evlatlarıyla keyifli, kaliteli ve öğretici vakit geçirmek isteyen hanımlarımızın gözbebeği olan çocuk oyun köyümüze kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Hiçbir anne evladının eğitimiyle ilgili ekonomik endişe duymasın diye Menemen Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (MEBGEM) şubelerimizin sayısını ve kapasitesini arttırdık. Kadın derneklerimizle bu zamana kadar birçok farkındalık etkinliğine imza attık. İlçemizdeki kadın girişimcilerimizi desteklemekten asla geri durmadık. Çünkü biliyoruz ki bugün Menemen, İzmir'in parlayan değeri olarak ön plana çıkıyorsa, bunda kadın emeğinin çok büyük bir payı var. Bu bakımdan ben Menemenli kadınlarımızı, İzmirli kadınlarımızı, yurdumuzun dört bir yanındaki kadınlarımızı yaşama kattıkları tüm güzelliklerden ve değerlerden ötürü bir kez daha kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. - İZMİR