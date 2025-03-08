Başkan Pehlivan: "Kadınlarımız her alanda destan yazıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Pehlivan: "Kadınlarımız her alanda destan yazıyor"

Başkan Pehlivan: "Kadınlarımız her alanda destan yazıyor"

Başkan Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2025 12:32  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Menemen'in kadın emeğiyle yarınlara umutla ilerlediğini kaydeden Pehlivan, "Tarladan ofise kadar yaşamın her alanına değer katan şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere kıymetli kadınlarımızın gününü yürekten kutluyorum. Erzurum'un direnişinde Nene Hatun nasıl bayrak olmuşsa, Kurtuluş Savaşı'mızda Gördesli Makbule'nin, Kara Fatma'nın kahramanlığı nasıl dilden dile destan olmuşsa; bugün de yine vatan mücadelemizde, bilimde, sanatta, sporda ve iş yaşamında kadınlarımız adeta destan yazıyor. Hayranlık uyandıran bu mücadeleyi saygıyla kutluyorum. Menemen Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir mesaj yayımladı. Kadınların yaşamdaki önemine vurgu yapan Başkan Pehlivan, "Gönül dilimizin en güzel sözcüsü Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu'. İşte bu nedenle başımızın tacı analarımızla başlayan yaşam serüvenimizde, iş arkadaşımız, dava arkadaşımız, hayat arkadaşımız, evladımız derken; ömrümüzü kadınlarımızın emeğiyle geçirdiğimizi görürüz. Tarladan ofise, hastaneden adliyeye ve eve kadar uzanan yaşamda, hanımefendilerimizin üstün gayreti, yaşamı kıymetli ve güzel kılıyor" diye konuştu.

"Tüm çalışmalarımızda kadınlarımız kırmızı çizgimiz"

Menemen Belediyesi'nin kadınlara verdiği öneme değinen Başkan Pehlivan, şöyle devam etti; "Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek belediye ailemizde yaptığımız görevlendirmelerde gerekse de yaptığımız çalışmalarda kadınlarımız her zaman kırmızı çizgimiz, yani önceliğimiz oldu. Bugün spor ve kültür kurslarımıza katılan binlerce hanımefendi, bu kurslardan ücretsiz olarak yararlanıyor. Yine kültür gezilerimizle, kadınlarımız yurdumuzun önemli noktalarını hiçbir ücret ödemeden gezip görme fırsatı buldu. Annelerin çok işine yarayan çocuk oyun evlerimizden tutun da evlatlarıyla keyifli, kaliteli ve öğretici vakit geçirmek isteyen hanımlarımızın gözbebeği olan çocuk oyun köyümüze kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Hiçbir anne evladının eğitimiyle ilgili ekonomik endişe duymasın diye Menemen Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (MEBGEM) şubelerimizin sayısını ve kapasitesini arttırdık. Kadın derneklerimizle bu zamana kadar birçok farkındalık etkinliğine imza attık. İlçemizdeki kadın girişimcilerimizi desteklemekten asla geri durmadık. Çünkü biliyoruz ki bugün Menemen, İzmir'in parlayan değeri olarak ön plana çıkıyorsa, bunda kadın emeğinin çok büyük bir payı var. Bu bakımdan ben Menemenli kadınlarımızı, İzmirli kadınlarımızı, yurdumuzun dört bir yanındaki kadınlarımızı yaşama kattıkları tüm güzelliklerden ve değerlerden ötürü bir kez daha kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 8 Mart, Destan, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Pehlivan: 'Kadınlarımız her alanda destan yazıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:29:13. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Pehlivan: "Kadınlarımız her alanda destan yazıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.