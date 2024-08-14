Başkan sabırlı'dan 23. yıl mesajı - Son Dakika
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Başkan sabırlı'dan 23. yıl mesajı

Başkan sabırlı\'dan 23. yıl mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sabırlı, mesajında AK Parti'nin Türkiye'nin güçlü ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyüşünün yıl dönümünü kutladığını belirtti. Ayrıca, AK Parti'nin Bahçesaray'da gerçekleştirdiği hizmetler ve projeler için teşekkürlerini iletti ve geleceğe daha güvenle bakacaklarını ifade etti.

14.08.2024 21:21
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti: nin kuruluşunun 23. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı mesajında; "Değerli dava arkadaşlarım ve bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen hemşehrilerim. Bugün, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldik. Bugün, yalnızca bir partinin kuruluşunu değil, aynı zamanda Türkiye'nin güçlü ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyüşünün de yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan bu kutlu yürüyüş, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Sabırlı, "AK Parti'nin değerli bir neferi olarak her zaman bu kutlu davanın yanında olmuş, bizlere destek verdiniz. Bu vesileyle, Bahçesaray'ın güzel insanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlerin desteği, bizim en büyük gücümüzdür. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Bahçesaray da AK Parti'nin izleri, hizmetleri, yatırımları ve eserleri bulunmaktadır. AK Parti, milletimizin gönlünde yer edinmiş, halkımızın refahını, huzurunu ve mutluluğunu artırmayı ilke edinmiştir. Eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, ulaşımdan sanayiye kadar birçok eseri ilçemize kazandırmış nice devam eden projeler, sizlerin desteğiyle hayata geçireceğiz. Bugüne kadar birçok eserler kazanmış nice eserlerin el birliği ile kazandıracak AK davamız Bugün, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlarken, geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha güvenle bakıyoruz. İnanıyorum ki, birlikte daha nice başarılar elde edecek, daha büyük projelere imza atacağız. Kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle, başta kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu davaya emek veren tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Nice yıl dönümlerini, ülkemizin ve Van'ımıza şirin ilçemiz Bahçesaray daha da geliştiği, kalkındığı günlere beraberce ulaşmayı Allah'tan niyaz ederim.Tüm Bahçesaraylı AK ailemize hürmetler saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan sabırlı'dan 23. yıl mesajı - Son Dakika

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