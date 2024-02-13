Başkan Seçer, Çilek Mahallesi Semt Pazarı\'nı ziyaret etti

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret etti.

Başkan Seçer, Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Pazar ziyaretinde vatandaşlardan sık sık hizmet teşekkürü duyan Seçer, gelecek dönemde de hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Başkan Seçer'e ziyaretinde CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Semih Palamut, Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, ilçe yöneticileri, Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Pazar gezisinde tezgahları tek tek dolaşan, esnaf ve vatandaşla sohbet eden Seçer, gelen talep ve istekleri çalışma arkadaşlarına not aldırdı. Seçer'i görmekten mutluluk duyduklarını belirten pazar esnafı ve mahalle halkı, Seçer'in halkın arasında bir belediye başkanı olmasından dolayı teşekkür etti. Seçer ise "Biz her pazarı geziyor, sık sık yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz" dedi.

Pazarda bir vatandaş ile sohbet eden Seçer, vatandaşın 3 kız çocuğunun olduğunu ve çocukların sınava hazırlandığını öğrenmesi üzerine Büyükşehir'in ücretsiz kurs merkezlerinden yararlanmalarını söyleyerek, "Dershanelerimiz ücretsiz, çocuklarınızı gönderin. Kız çocukları okusun istiyoruz" diye konuştu.

Pazar ziyaretinde Büyükşehir personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası, çocuklara ise oyuncak dağıtımı yapıldı.