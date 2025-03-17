Başkan Seçer: Hak Temelli Hizmetler İçin İhtiyaçları Adalet Çerçevesinde Karşılıyoruz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hak temelli hizmetlerin kendi dönemlerinde başladığını belirterek, "tüm tarihler boyunca, siyaseti bir kenara bırakarak, hak ve vicdan temelli hizmet yapmaya bu dönemde başlandı. Biz kimseyi ayırmıyoruz, ne Çilek Mahallesi ne Çavuşlu ne Anamur ne Tarsus, nerenin ne ihtiyacı varsa adalet çerçevesinde yapıyoruz" dedi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Çilek Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Akdeniz halkıyla dualar ederek iftarını açan Seçer, yemeğin ardından yaptığı konuşmada herkese güzel Ramazanlar temenni etti. Çocuklara da seslenen Seçer, "Çocuklar Allah sizlere de zihin açıklığı versin. Okula gidin, okuyun büyük insan olun. Önce ailenize, memlekete faydalı çocuklar, gençler olun. Her zaman bir arada olalım, birlik içerisinde olalım. Üzüntüleri paylaşarak azaltalım, sevincimizi, mutluluğumuzu da paylaşarak çoğaltalım. Birlikten güç doğar, her zaman yanınızdayız. Sizleri seviyoruz, sizleri sayıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Bugüne kadar Akdeniz içerisinde Büyükşehir Belediyesinin bir tane yapılmış sosyal tesisi yoktu"

Akdeniz ilçesinde bulunan muhtarlarla da sohbet eden Seçer, her mahallenin taleplerini tek tek dinledi. Kentin her yanına eşit ve güzel hizmet için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Seçer, muhtarların özellikle talep ettikleri taziye evleri hakkında, "Taziye evine her yerde ihtiyacımız var ama yer sorunumuz var. Taziye evi yapabilmem için belediye hizmet alanına ihtiyacım var. İmar planları yapıldıkça bunlar ortaya çıkacak, oldukça yaparız" ifadelerini kullandı.

Akdeniz sınırları içerisinde bugüne kadar Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesisi olmadığına dikkat çeken Seçer, "Bulduğumuz her yerde sosyal tesis alanı yaptık. Akkent'te, Kurdali'de, Yusuf Kılıç'ta, Hal Mahallesi'nde de yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Herkesin ulaşabileceği Sosyal Yaşam Merkezi kurmak istiyoruz"

İçinde taziye evi de bulunan Sosyal Yaşam Merkezi yapmaya gayret ettiklerini belirten Seçer, "Sosyal Yaşam Merkezinin içinde taziyeyi de düşünüyoruz, kadınları da düşünüyoruz. Kadınların eğitim alabilecekler atölyeler, çocuklara dershaneler, okul öncesi eğitim merkezleri. Bütün bunları bir konsept olarak düşünüyoruz" dedi.

Yer buldukları zaman hızlıca inşaatı yaparak tesislerin açılışını yaptıklarını söyleyen Seçer, "Bizim için esas olan bir yer açmak değil, onun sürdürülebilirliği. Biz Çilek, Çay Mahallesi ya da Karaduvar gibi bizden talep gören yerlerde, mümkünse birkaç mahallenin de yararlanacağı merkezlere, herkesin ulaşabileceği Sosyal Yaşam Merkezi kurmak istiyoruz. Bunları yatırım programına aldık" diyerek, Karaduvar'a Balık Hali de yapacaklarının müjdesini verdi.

" Yenice'den Yeşilovacık'a kadar bütün alt yapı sorunlarını kredi ile çözdük"

Mahallelerinde her şeyin eksiksiz olduğunu ancak kanalizasyon noktasında sorun yaşadıklarını belirten muhtara yanıt veren Seçer, kırsal mahalle olan yerleşim yerlerinde bu sorunların çözümünde zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Seçer, "Yaptığımız her iş bütçe işi. Yenice'den Yeşilovacık'a kadar bütün alt yapı sorunlarını kredi ile çözdük, bazı bölgelerde de hibe aldık" şeklinde konuştu. Seçer, gelir kaynağı buldukça kırsal mahallelerin kanalizasyon sorununu çözeceğini dile getirerek, "Biz kredi ve hibe bulduğumuz sürece Mersin'in kırsal mahallelerine de kanalizasyonu getireceğiz. Tüm tarihin en büyük MESKİ yatırımlarını yapıyoruz" diye konuştu.

"Nerenin ne ihtiyacı varsa adalet çerçevesinde yapıyoruz"

Yatırımları mantık çerçevesinde ve ihtiyaç doğrultusunda yaptıklarını söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Biz, bize gelen her kuruşun değerini biliyoruz ve elimizden geldiğince bunu en mantıklı ve en hakkaniyetli şekilde harcıyoruz."

Seçer, siyaseti bir kenara bırakarak hak temelli hizmetlerin kendi dönemlerinde başladığının altını çizerek, "Tüm tarihler boyunca, siyaseti bir kenara bırakarak, hak ve vicdan temelli hizmet yapmaya bu dönemde başlandı. Biz kimseyi ayırmıyoruz, ne Çilek Mahallesi ne Çavuşlu ne Anamur ne Tarsus, nerenin ne ihtiyacı varsa adalet çerçevesinde yapıyoruz" dedi. - MERSİN