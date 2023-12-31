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Başkan Seçer, Mersin'deki Yılbaşı Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Seçer, Mersin'deki Yılbaşı Pazarı'nı Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Forum Alışveriş Merkezi ve Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kurulan Yılbaşı Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşların yeni yıllarını kutladı. Seçer, vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti ve stant sahipleriyle bir araya gelerek yeni yıl dileklerinde bulundu. Ayrıca, Yılbaşı Pazarı'nda yer alan stantları gezen Seçer, el emeği göz nuru ürünleri inceledi ve vatandaşların yeni yıl heyecanlarına ortak oldu.

Başkan Seçer, Mersin\'deki Yılbaşı Pazarı\'nı Ziyaret Etti
31.12.2023 - 11:20,
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni yıl öncesinde Forum Alışveriş Merkezi'ni ve Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Yılbaşı Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşların yeni yıllarını kutladı. İlk olarak Forum AVM'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, onlarla selamlaşıp, sohbet etti ve yeni yılını kutladı. Ardından Büyükşehir'in, rengarenk atmosferi, ışıklandırmaları ve süslemeleriyle donatılan Yılbaşı Pazarı'nda vatandaşlar ve stant sahipleri ile bir araya gelen Seçer, burada da vatandaşların yeni yılını kutladı.

Başkan Seçer'e ziyaretlerinde; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, CHP Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuray Emre ile  Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti. Seçer Forum AVM'de özellikle gençlerin yoğun ilgisi ile karşılanırken, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerle de bol bol fotoğraf çektirdi. Forum AVM'de bir kafede oturup vatandaşlarla sohbet eden Seçer'i karşısında gören bir vatandaş; "Gerçekten örnek bir Başkansınız. Çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Başarılar" dedi.  Bir genç de Başkan Seçer'e, "Çocuklar ve gençler için yaptıklarınıza minnettarım, size çok teşekkür ederim" diye konuşarak duygularını ifade etti.

SEÇER, BÜYÜKŞEHİR YILBAŞI PAZARI'NI GEZDİ

Başkan Seçer ardından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan Yılbaşı Pazarı'nı ziyaret etti. Burada açılan stantları gezen Seçer, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Seçer, Yılbaşı Pazarı'nda; yeni yıl temalı hediyelik süs eşyalarından takılara, seramik ürünlerden oyuncaklara, mutfak soslarından reçellere varıncaya kadar el emeği göz nuru birçok ürünün yer aldığı satanları tek tek ziyaret etti. Seçer, 7'den 70'e herkesin eğlendiği ve alışveriş yaptığı pazarda, keyifli vakit geçiren vatandaşların yeni yıl heyecanlarına ortak olarak "Mutlu yıllar" dileklerinde bulundu.

Stant sahiplerine "Hayırlı İşler" dileğinde bulunan Başkan Seçer, herkesin yeni yılını kutladı Seçer, stantlarda ikram edilen lezzetlerin de tadına baktı. Seçer ayrıca hafta sonunu Mersin sahilinde geçiren vatandaşlarla da selamlaştı. Seçer, Forum ziyareti ardından Yılbaşı Pazarı'na geçerken GMK Bulvarı üzerinde işyeri bulunan esnafa selam vererek, 'Hayırlı İşler' diledi. Seçer, hem Forum AVM'de hem de Yılbaşı Pazarı'nda vatandaşlardan gelen talepleri de not ettirdi.

Kaynak: ANKA
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