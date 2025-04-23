Başkan Subaşı, CHP\'den alternatif çelenk sunma törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla alternatif çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

CHP Bilecik İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koyuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden alternatif çelenk sunma törenine Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

" Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram"

CHP İl Başkanı Ali Özdemir yaptığı konuşmada, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygıyla ve sevgiliyle anıyor tüm gazilerimize şükranla minnettarlığımı sunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiliyle selamlıyor, çocukların bayramını yürekten kutluyorum. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır bu. Başka bir ülke yok çocuklara böyle bir bayram tanıyan" dedi. - BİLECİK