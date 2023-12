Başkan Subaşı, Kadınlar Gününe Katıldı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, daveti kırmayarak kadınların gününe katıldı.

Bilecik Osmangazi Mahallesi Muhtarı Yasemin Sezer tarafından her hafta düzenlenen kadınlar gününe Başkan Subaşı'da katılım gösterdi. Kadınlarla bir araya gelen Başkan Subaşı, dertlerini dinledi, yeni projelerinden bahsetti. Kadınlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Subaşı, kimini kollarının arasına aldı, kiminin kendine yazdığı notu okudu. Her hafta böyle bir etkinliğin yapılmasının dayanışmayı artıracağını belirten Subaşı, "Muhtarımız Yasemin Sezer'in davetiyle mahalle sakinlerimizin her hafta düzenlediği kadınlar gününe katıldım. Burada kadınlar iç içe, birlik ve beraberlik içinde. Kadın ve çocuklara yönelik proje ve sosyal tesislerimizi artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK