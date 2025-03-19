Başkan Tatık şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Tatık şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Başkan Tatık şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Tavas Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen iftar yeğinde Tavas Kaymakamı İsmail Demir ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

19.03.2025 11:19  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavas Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen iftar yeğinde Tavas Kaymakamı İsmail Demir ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale zaferinin 110'uncu yıl dönümü sebebiyle Tavas Belediyesi şehit ailelerine ve gazilere özel iftar yemeği düzenledi. Yemek, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, Tavas İlçe Jandarma Karakol Komutanı Fatih Sağlam, gaziler ve şehit yakınlarının katılımlarıyla gerçekleşti. Kaymakam Demir ve Başkan Tatık, iftar sonrası şehit yakınlarıyla ve gazilerle sohbet etti.

İftar yemeğinde konuşma yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Tavas Belediyemiz ve Kaymakamlık Makamımız tarafından düzenlenen iftar programında, siz şehit ailelerimiz ve gazilerimizle aynı sofrada buluştuk. Bu anlamlı gecede bizlerle olan Kaymakamımız İsmail Demir'e, kurum amirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İsmail Demir, Kadir Tatık, Belediye, 18 Mart, Yerel, İftar, Tavas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tatık şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:44:34. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Tatık şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.