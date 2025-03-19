Başkan Tatık şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Tavas Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen iftar yeğinde Tavas Kaymakamı İsmail Demir ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale zaferinin 110'uncu yıl dönümü sebebiyle Tavas Belediyesi şehit ailelerine ve gazilere özel iftar yemeği düzenledi. Yemek, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, Tavas İlçe Jandarma Karakol Komutanı Fatih Sağlam, gaziler ve şehit yakınlarının katılımlarıyla gerçekleşti. Kaymakam Demir ve Başkan Tatık, iftar sonrası şehit yakınlarıyla ve gazilerle sohbet etti.

İftar yemeğinde konuşma yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Tavas Belediyemiz ve Kaymakamlık Makamımız tarafından düzenlenen iftar programında, siz şehit ailelerimiz ve gazilerimizle aynı sofrada buluştuk. Bu anlamlı gecede bizlerle olan Kaymakamımız İsmail Demir'e, kurum amirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ