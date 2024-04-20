Başkan Tugay ve İzmir'in ilçe belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti
ANKARA - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından göreve gelen ilçe belediye başkanları ve eşi Öznur Tugay ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Tugay, beraberindeki heyetle Atatürk'ün mozolesine geldi ve mozeleye İzmir Büyükşehir Belediyesinin çelengini bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Başkan Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
"Ülkemizin çıkarlarını gözeteceğiz"
Başkan Tugay, deftere şunları yazdı:
"Büyük Atatürk. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri aziz İzmir'in halk iradesiyle seçilmiş temsilcileri olarak bugün manevi huzurunuzda bulunmanın derin heyecanı ve onurunu yaşıyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde hemşerilerimizin teveccühü ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilerek, 4,5 milyon İzmirliye hizmet etmenin sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyorum. Ancak bu sorumluluğun sadece kanunlar karşısında ya da bize oy veren seçmenler huzurunda karşılık bulan bir hissiyat olmadığını belirtmek isterim. Bu sorumluluk; yoksul halk çocuklarının devletin en yüksek makamlarına ulaşabilmesinin önünü açan; Cumhuriyetimizin bize sunduğu fırsat eşitliğine duyduğumuz minnetin omuzlarımızdaki ağırlığıdır aynı zamanda. Bu sorumluluk demokrasi ve çağdaşlık yolunda önümüzü aydınlatan devrim ve ilkelerinize olan bağlılığımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk ulusunun ebedi önderi, saygı değer Genel Başkanımız; bugün huzurunuzda bir kez daha ant içeriz ki; görevimizin başında olduğumuz her gün, her saat, her dakika sadece halkımızın, kentimizin ve ülkemizin çıkarlarını gözeteceğiz. Kişilere veya zümrelere değil toplumun genel yararına hizmet edeceğiz. Vicdanımızın sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Emanetiniz olan bu güzel vatanı ve demokrasiyi canımız pahasına koruyacağız. Sözümüzden dönmeyeceğiz, yolumuzdan tek bir adım bile geri gitmeyeceğiz. Aziz Atam; hatıranız önünde saygı ile eğiliyor, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve Cumhuriyetin temellerine harç koyan tüm büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."
İsmet İnönü'nün kabri de ziyaret edildi
Cemil Tugay ile belediye başkanları daha sonra ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçerek saygı duruşunda bulundu.
İlk ziyaret CHP Genel Başkanı Özel ile yapıldı
Başkan Tugay, sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra il başkanları, CHP'li belediye başkanları, parti yöneticileriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Özel ve beraberindeki heyet ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel ve beraberindeki heyet İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'deki programın ardından, CHP Genel Merkezi önünde aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafın ardından Başkan Tugay ve diğer CHP'li başkanlar, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.
Son Dakika › Yerel › Başkan Tugay ve İzmir'in ilçe belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerle ilgili il seçim kurullarının kararlarına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bugün saat 17.00'ye kadar başvuru yapılabilecek. İl seçim kurullarının kararlarına olağanüstü itiraz için ise son tarih 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinde, 2024 Çin Jiamusi Hanjiang Festivali başladı. Festivalde, yerel halkın nehre bağırarak yeni yılın bereketi ve iyi balık hasadı için dua ettiği eski bir gelenek olan 'Hanjiang' ritüeli gerçekleştiriliyor. Ayrıca festivalde Şaman dansları, hikaye anlatıcılığı ve diğer performanslar da sergileniyor. Hanjiang Festivali, balıkçı ve avcı toplulukları tarafından kutlanan geleneksel bir kutsama törenidir.
CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'a ziyaret gerçekleştirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı. Bakan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti ve Hatay'ın hızlı bir şekilde yaralarını saracağını söyledi.
Düzce'de yaşadığı mahalle sakinlerinin ısrarlarıyla 15 yıl önce adaylığını koyduğu muhtarlığı 4. döneminde de kazanan 63 yaşındaki Hanife Gür, hizmet azmi ve her yaştan insanla kurduğu muhabbetle örnek yöneticilik sergiliyor. Gür, semt pazarı ve kadınlar için el emeği pazarının kurulması, lise ve üniversite öğrencileri için kursların açılması, oyun parkı ve spor sahalarının yapımı gibi sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında hizmetlerin getirilmesi çabalarıyla mahalle sakinlerinin takdirini ve sevgisini kazandı.
CHP Çanakkale İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, tüm vatandaşların bayramını kutladı ve değişimin gücüyle ayağa kalkan CHP'nin Türkiye'de de ayağa kalkacağını belirtti. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz ve Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun da katıldı.
Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu. Kampanya, turizm sektörünün gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bakanlık, altı şehri turistik niteliklerini vurgulamak için seçecek ve yerel yönetimlere tercihli uygulamalar benimsemeleri çağrısında bulunacak. Ayrıca, yerel turizm departmanları turistik cazibe merkezlerini tanıtmak ve canlı yayın gösterileri düzenlemek için sosyal medya platformlarıyla işbirliği yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sında emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı. Şimşek "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dedi.
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kendisini 'Kamu Güvenliği Teşkilatı İstihbarat Daire Başkanı' olarak tanıtan kişiden birden fazla kez para alan sanığa verilen 5 ay hapis cezasını, zincirleme dolandırıcılık suçunu kabul ederek bozdu. Daire, aynı suçun farklı gerekçelerle ve farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiğini belirterek daha ağır cezanın uygulanması gerektiğine hükmetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı temaslarında yer alan eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak, Özel’in Romanya programına ilişkin, “PES Genel Sekreteri Filibeck açılış konuşmasında, ‘Aramızda Almanya Şansölyesi Scholz ve seçimlerden zaferle çıkmış olan CHP Genel Başkanı Özel de var’ dediği anda -sanıyorum 5 bin kişilik bir salondu- büyük bir alkış koptu. Genel Başkan ayağa kalktı, hepsini selamladı. Bunun üzerine Scholz da ayağa kalkıp Genel Başkanın yanına gelip öperek onu kutladı. Bu toplantı çok başarılı bir şekilde geçti. Seçimlerden sonra Genel Başkana büyük bir ilgi olduğunu gördük” dedi. Erten Bucak, ayrıca Sosyalist Enternasyonal’ın ilk Yerel Yönetimler Komitesi Toplantısı’nın Türkiye'de yapılacağını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yerel seçimlerde halkın düzeni değiştirmek istediğini net bir şekilde gösterdiğini belirtti. Seçer, toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının hesabının sandıkta görüldüğünü ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?