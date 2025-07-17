Tugay Ailesi\'nden Taziye Ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, İzmir'deki orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybeden kepçe operatörü İbrahim Demir'in Konya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Demir'in çocukları ile yakından ilgilenen Tugay, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, İzmir'de 3 Temmuz'da Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale ederken hayatını kaybeden kepçe operatörü İbrahim Demir'in, Konya'daki ailesini ziyaret etti. Şehidin eşi Hatice Demir ile ailesine başsağlığı dileyen Tugay çifti, İbrahim Demir'in kızları Ayşe (17), Ahsen (13) ve Elif'le (6) yakından ilgilendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz'ın da katıldığı taziye ziyaretinde, Başkan Tugay şehit Demir'in en küçük kızı Elif'e sarılarak, kendisinden bir isteğinin olup olmadığını sordu. Demir ailesinin acısını paylaşan Başkan Tugay, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Demir'in mezarına da gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, taziye ziyaretinin ardından orman işçisi İbrahim Demir'in Ilgın ilçesinde bulunan şehitlikteki mezarına geldi. Okunan duaların ardından, mezara karanfil bırakıldı. İbrahim Demir, 2008'den bu yana Ilgın Orman İşletme Şefliğinde dozer operatörü olarak görev yapıyordu.

Akşehir Belediye Başkanına ziyaret

Başkan Tugay şehit orman işçisi İbrahim Demir'in ailesinin ardından Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal ile de bir araya geldi. Başkan Köksal'ın makamında gerçekleşen ziyarette, İzmir ve Akşehir arasındaki bağa dikkat çekildi. Başkan Tugay, Başkan Köksal'ın önümüzdeki sene düzenlenecek 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği davetine de olumlu yanıt verdi. - İZMİR