Başkan Tütüncü, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'yi ziyaret etti - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakledilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'i ziyaret ederek, ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Tütüncü, Asiye'ye örme bebek hediye etti.

Gaziantep'te bir site bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi, nakledildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ilk doku nakli tamamlanan ve yoğun bakım ünitesi sürecinin ardından servise alınan Küçük Asiye'yi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ziyaret etti. Asiye'nin ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten ve acil şifalar dileyen Başkan Tütüncü, bu talihsiz olaydan dolayı çok büyük bir üzüntü duyduklarını dile getirdi. Tütüncü, Asiye'ye örme bebek hediye etti, sağlık durumu hakkında da doktorlardan bilgi aldı. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, "Cumhurbaşkanımızın emaneti Asiye yavrumuz, çok şükür yoğun bakımdan çıktı. Doktorlarımızla onu görmeye geldim. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültemizin uzman hekim kadrosu bütün imkanlarıyla tedavi için seferber olmuş durumda. Biz de ailemizin yanındayız" dedi. - ANTALYA