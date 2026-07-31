Başkan Vekili Biba: "Ortak akıl güven üretir"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ortak aklın güçlü şehirlerin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "Birlikte ortaya koyacağımız iradeyle Bursa'nın geleceğine daha güçlü ilerleyeceğiz" dedi. Genel kurulda Bursa Kent Konseyi Başkanlığına Orhan Samast seçildi.

Meslek odaları, sendikalar, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Bursa Kent Konseyi'nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, önceki dönem Bursa Kent Konseyi başkanları, ilçe kent konseyi başkan ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Genel kurulun açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Kent Konseyi'nin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin örnek gösterilen kent konseylerinden biri olduğunu söyledi. Genel kurulun, Bursa'nın geleceğine hep birlikte yön verilecek güçlü bir adım olduğuna inandığını belirten Başkan Vekili Biba, yeni dönemde de yenilikçi çalışmaların artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Şehirlerde ortak yaşamın daha sağlıklı ve huzurlu olabilmesi için dayanışma ve katılımcılığın vazgeçilmez olduğunu ifade eden Başkan Vekili Biba, herkesin yaşadığı şehre karşı sorumluluk hissetmesinin toplumsal duyarlılığı ve aidiyet duygusunu güçlendireceğini söyledi. Başkan Vekili Biba, "Tarihi mirası korumak bunun bir parçasıdır; çöpü yere atmamak da suyu israf etmemek de toprakları ekip biçmek de şehre sahip çıkmanın bir parçasıdır. Kent konseyleri bu bilinci yükseltmemizi sağlıyor. Sizler, Bursalıların sesini bizlere ulaştıran en değerli paydaşlarımızdan birisiniz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak istişare kültürünü esas aldıklarını vurgulayan Başkan Vekili Biba, "Biz istişarenin gücüne inanıyoruz. Çünkü gelişim, farklı görüşlerin ortak paydada buluşabildiği ölçüde artar. Ortak akıl güven üretir. Önümüzde şehircilikten çevreye, afetlere hazırlıktan sosyal politikalara, gençlerden kadınlara, kültürden ulaşıma kadar birlikte çalışmamız gereken pek çok önemli başlık bulunuyor. Kent Konseyimizden gelecek her öneriyi ve her yapıcı katkıyı şehrimizin geleceği adına son derece kıymetli buluyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kesimleri dinleyerek ve karar süreçlerine dahil ederek çalışmaya devam edeceğiz. Bursa'nın geleceği hepimizin ortak geleceğidir. Birlikte ortaya koyacağımız iradeyle o geleceğe daha güçlü ilerleyeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Vekili Şahin Biba tarafından, önceki dönem Bursa Kent Konseyi başkanları Şevket Orhan ve Hasan Çepni ile önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker'e, şehre sundukları katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

Daha sonra genel kurulda yapılan seçim sonucunda Bursa Kent Konseyi Başkanlığına Orhan Samast seçildi. Kendisine duyulan güven için teşekkür eden Samast, bu görevin büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, yeni yürütme kurulu ile birlikte ortak akıl anlayışıyla Bursa'ya değer katacak çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Önceki dönem başkanlarının tecrübelerinden yararlanarak yeni fikirlerle güçlü bir Kent Konseyi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Samast, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Konseyi'ne verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursa Kent Konseyi'nin örnek gösterilen kent konseylerinden biri olma özelliğini daha da ileri taşıyacaklarını belirten Samast, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı dolayısıyla şehrin kültürel mirasını yaşatacak çalışmalara da ağırlık vereceklerini söyledi.

Genel kurulda Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu asil ve yedek üyeleri de belirlendi. Orhan Samast başkanlığındaki asil Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu;

"Ahmet Emin Yılmaz, Abdullah Gencal, Ayşe Hacıoğlu, Ayşe Tuba Keskil, Av. Aytaç Aydemir, Bülent Temelli, Cem Hacızade, Emine Yazıcıoğlu, Erol Yılmazer, Faruk Polat, Feyza Oğraş, Fikret Yüksel, Fehmi Yıldız, Gürkan Kaya, Hüseyin Yeşilkavak, Hayrettin Akpınar, Hızır Ofluoğlu, Doç. Dr. İsmail Hakkı Demir, Dr. İbrahim Oğulcan Eryaman, İdris Berkcan, Nazif Aydın, Ramazan Alp, Ümit Ecemiş ve Ünsal Barutçu."

Yürütme Kurulu yedek listesi ise, Mustafa Sönmezay, İbrahim Serhat Ayaz, Mesut Demir, Hasan Özyıldırım, Rahime Nur Gökçe, Asım Amil, Elif Kamacı Efe, Mesut Özkeser, Kerim Bayramoğlu, İsmail Çiftçi, Hüsnü Bayram Kol, Hacer Özyürek, Özlem Usta, Sema Pamukçular, Ülkü Celep, Ahmet Gün, Salih Mert, Fahrettin Beceren, Fatih Kızıler, Efe Türel, Özgür Fehmi Havados, Ahmet Gelir, Mustafa Güçyetmez ve Kemal Uysal'dan oluştu.