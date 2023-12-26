Başkan Yavaş, Atatürk\'ün Ankara\'ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavaş, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir sürecin başlangıcını simgeleyen Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Ankara'ya gelişinin 104. yılını coşku ve gurur içinde kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin sadece fiziksel bir varlık değil aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük idealine bağlılığın da somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yavaş, "Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Türk milleti, o günlerde Ankara'da bir araya gelerek ulusal birliğini güçlendirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atmıştır." ifadesini kullandı.

Ankara'nın o günden beri sadece coğrafi bir mekan değil aynı zamanda bağımsızlık ateşinin de yakıldığı bir kent olduğuna işaret eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara'mız için bu önemli günde birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek başkentimizi daha aydınlık yarınlara ortak akılla şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilham veren liderliği altında ileriye taşıyacak, gösterdiğimiz Milli Mücadele ruhunu daima koruyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadele'mizin büyük önderi ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'nun kalbi olan Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutluyor, saygı ve rahmetle anıyorum."