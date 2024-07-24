Yerel

Başkan Yetişkin, gazetecilerle bir araya geldi

Başkan Yetişkin: "Hem bizim hem halkımızın sesi oluyorsunuz"

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Aydın'da görev yapan basın mensuplarını ağırladı. Efeler Belediyesi'ne ait Doğa Otel Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Yetişkin yerel basının önemine vurgu yaparak "Hem bizim sesimiz hem de vatandaşın bize ileteceği ses oluyorsunuz" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Efeler'de görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Efeler Belediyesi bünyesinde işletilen Doğa Otel Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilerin Basın Bayramı'nı kutlayan Başkan Yetişkin, bir yandan da gazetecilerle Efeler için fikir alışverişinde bulundu. Yerel basının belediye ve vatandaş arasında köprü olduğuna dikkat çeken Başkan Yetişkin; "Öncelikle 24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu olsun. Bugün de sizlerle bir arada olmaktan çok onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Beraber Efeler için bir şeyler yapmaktan da çok hoşnudum ama şunu görüyorum ki Basın Bayramı'nda bile çalışıyorsunuz. Beraber bir kahvaltı organizasyonu yapalım istedik. Hem tekrar bir fikir alışverişinde bulunalım hem de beraber güzel bir vakit geçirelim, hiç olmazsa Aydın'ın sıcaklarında keyifli hoş bir sohbet edelim istedik. Geride kalan yaklaşık 100 gün lük süreçte tavrımdan da hepinizin gördüğünü düşünüyorum. Hepinize eşit mesafede durmaya çalışıyorum. Yerel basın bizim için çok önemli. Çünkü hem bizim sesimiz oluyorsunuz, hem de vatandaşın bize ileteceği ses oluyorsunuz. Kendi adıma bunu ben çok önemsiyorum" dedi.

Konuşmasının ardından 100 günlük başkanlık sürecini de değerlendiren Başkan Yetişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.