Başkan Zeyrek iftarda vatandaşlara yemek ikramında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Zeyrek iftarda vatandaşlara yemek ikramında bulundu

Başkan Zeyrek iftarda vatandaşlara yemek ikramında bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının üçüncü gününde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

04.03.2025 12:23  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının üçüncü gününde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, her gün kurduğu iftar sofraları ile Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu şehrin dört bir yanına taşıyor, birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Bu kapsamda, ay boyunca, 100 bini aşkın kişiyi iftar sofralarında ağırlamayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, farklı mahallelerdeki ihtiyaç sahibi hanelere de sıcak iftar yemeği ulaştırıyor. İlk gün sahuru Soma'da madencilerle, ilk iftarını şehit ailesinin evinde yapan, ikinci gün iftarda Saruhanlı'da binlerce kişiyle aynı sofrayı paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, üçüncü günde de iftarını Manisalılarla birlikte yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırına gelen Ferdi Zeyrek, kepçeyi eline alarak sıradakilere yemek dağıttı, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak sohbet etti. Zeyrek'e, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın da eşlik etti. Başkan Zeyrek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, Manisalılarla aynı sofrayı paylaşmaktan ve bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sinan Üzer'in katılımıyla gerçekleştirilen iftar öncesi programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sema gösterisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtarak katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı. Ayrıca, Ramazan'ın paylaşma ruhuna uygun olarak pamuk şeker, Osmanlı macunu, şerbet, çay ve kahve ikram edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı ilçelerinde iftar programları düzenlemeye de devam ediyor. Bu kapsamda, Ramazan'ın üçüncü gününde Akhisar Kapalı Pazaryeri'nde 3 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. İftar programına, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Oğuz Murat Pınar ile vatandaşlar katıldı. Genel Sekreter Burak Deste, "Bu mübarek ayda paylaşmanın ve birlikte olmanın önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Akhisarlı hemşerilerimizle aynı sofrada buluşmak bizler için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

İftar programı, sema gösterisi, Karagöz-Hacivat ve meddah oyunu gibi geleneksel Ramazan eğlenceleriyle renklendi. Vatandaşlar, hem iftar yapma hem de bu kültürel etkinlikleri izleme fırsatı buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca, kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, manisa, Yerel, İftar, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Zeyrek iftarda vatandaşlara yemek ikramında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:00 İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:30:03. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Zeyrek iftarda vatandaşlara yemek ikramında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.