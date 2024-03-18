Başkan Zolan: Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Yerel

Başkan Zolan: Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yenişehir iftarında yaptığı konuşmada, gece gündüz çalışarak hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini söyledi.

18.03.2024 22:51  Güncelleme: 23:17
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Yenişehir iftarında konuşan Başkan Zolan: "Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği iftar sofrası bu kez Yenişehir'de kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hemşehrilerinin başını öne eğdirmemek ve güvenlerini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştıklarını ve aynı anlayışla hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin her gün farklı bir mahallede düzenlediği gönül sofrası Yenişehir Mahallesi'nde kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftara AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan iftar öncesi geldiği alanda vatandaşların tek tek ramazanını tebrik ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ezanın okunmasının ardından programa katılanlar hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan basın mensuplarına yaptığı açıklamada iftara muhteşem bir katılım olduğunu belirterek, "Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah böyle güzelliklerimizi aynı sofrada buluşarak yaşatmaya devam edeceğiz. Bu güzelliği arttırarak sürdürelim inşallah" dedi.

Yenişehir kentin en gözde mahallerinden birisi

Yenişehir'in kentin en gözde mahallerinden birisi olduğuna işaret eden Başkan Zolan, "Biz de Yenişehir ile birlikte tüm ilçe ve mahallelerimize uzun zamandan beri aynı anlayışıyla hizmet veriyoruz. Tabii vatandaşlarımızın 5 yıl önce vermiş olduğu yetki ile bu görevi ifa ediyoruz. Onların başını öne eğdirmemek ve güvenlerini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmayı, bu gayreti Allah'ım daim eylesin. 31 Mart'ta vatandaşımızın vermiş olduğu yetki sona eriyor. Biz bir 5 yıl daha kendilerinden yetki istiyoruz, takdir onlarındır, karar milletimizindir. Yetki verirlerse ve bu emaneti bize teslim ederlerse aynı anlayışla, aynı güzellikle çalışmaya ve hizmet destanları yazmaya gayret edeceğiz inşallah" dedi.

"Hizmet destanları yazarken her zaman bizim yanımızda oldular"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum, gerçekten bu yürüyüşümüzde, hizmet destanları yazarken her zaman bizim yanımızda oldular. Altyapı ve üst yapı gibi sıkıntı oluşturan bazı yatırımlar yapılan yerlerde sabır gösterdiler. Bizim doğru yaptığımızı, iyi yaptığımızı ve başladığımız işi bitireceğimizi bildikleri için o sabır da çok olumlu sonuçlar getirdi. Ben tüm vatandaşlarımıza, Denizli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah'ım devletimizin yolunu açık etsin. Denizli'nin bahtı açık olsun. Tüm insanlarımız mutlu, mesut ve bahtiyar olsun. Allah'ım yarınımız bugünden daha güzel eylesin inşallah. Herkese tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum."

Kaynak: İHA

Osman Zolan, Yenişehir, Denizli, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Zolan: Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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