Başkan Tavlı\'dan Şehit Kızına Bilgisayar Hediyesi

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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Şehit Polis Memuru Osman Bodur'un kızı Emine Bera'ya doğum gününde verdiği bilgisayar sözünü yerine getirdi.

2016 yılında Van'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşenen el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehir olan Osman Bodur'un kızı Emine Bera, ailesiyle beraber geçen Pazar günü Ünye Şehir Stadı'nda oynanan Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşmasını izledi. Maç sonrası şehidin kızına Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarıyor, doğum günü sürprizi yaptı. Stadyum odasına getirilen yaş pasta ile doğum günü kutlanan Emine Bera, mutluluğunu herkesle paylaşarak teşekkür etti.

Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, doğum günü pastasını kesen Emine Bera'nın yeni yaşını kutlayarak mutluluğuna ortak oldu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Emine Bera'ya doğum günü hediyesi olarak bilgisayar sözü verdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Emine Bera'ya verdiği sözü tutarak makamında bilgisayarı teslim etti. Tavlı yaptığı açıklamada, "Şehidimizin emaneti, bizim emanetimizdir. 31 Mayıs 2016 tarihinde şehit olan polis memuru Osman Bodur'un kızı Emine Bera evladımızı misafir ederek Emniyet Müdürümüz Celal Sarısoy ile birlikte laptop ve Ünye Kadın Spor Kulübü forması hediye ettik" dedi. - ORDU