Başkent'in Toprakları, Ankara Büyükşehir'in Gübresiyle Daha da Verimli - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'in Toprakları, Ankara Büyükşehir'in Gübresiyle Daha da Verimli

10.06.2022 16:08

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ tarafından üretilen sıvı organik gübre, Başkentli çiftçilerden yoğun talep görüyor. Yüzde 50’si hibe yüzde 50’si çiftçi katkı paylı sıvı organik gübreyi kullanmaya başlayan Başkentli çiftçiler arazilerinden yüksek verim alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ tarafından üretilen sıvı organik gübre, Başkentli çiftçilerden yoğun talep görüyor. Yüzde 50'si hibe yüzde 50'si çiftçi katkı paylı sıvı organik gübreyi kullanmaya başlayan Başkentli çiftçiler arazilerinden yüksek verim alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ tarafından kırsal kalkınmaya destek olmak ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla üretilen sıvı organik gübre, Başkentli çiftçilerden yoğun ilgi görüyor.

Yerli üreticiler, yüzde 50'si hibe yüzde 50'si çiftçi katkı paylı olarak dağıtılan sıvı gübreyi, arpadan buğdaya kadar değişik ürünlerin ekili olduğu tarım arazilerinde uygulamaya başladı.

EKİLİ ARAZİLERDE YÜKSEK VERİM ELDE EDİLİYOR

Kimyasal gübrelerin toprağa zarar vermesi nedeniyle harekete geçen BelPlas AŞ, kimyasal gübrelerin zararlarını ortadan kaldırmak ve artan maliyetler karşısında zorlanan çiftçilere ekonomik yönden katkıda bulunmak amacıyla doğa dostu sıvı gübre üretti.

BelPlas AŞ Laboratuvarlarında üretilen ve organik maddeler içeren, besin değeri yüksek sıvı gübreyi kullanan Başkentli çiftçilerin ektikleri arazilerde gözle görülür verim artışı yaşanmaya başladı.

Artan gübre fiyatları karşısında uygun fiyatlı BelPlas sıvı gübre desteği sayesinde çiftçilere bütçe dostu tarım imkanı sağladıklarını belirten BelPlas AŞ Ar-Ge Müdürü Özgün Kırdar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınma projeleri kapsamında BelPlas olarak çiftçilerimize destek olmak amacıyla sıvı gübre ürettik. Dört çeşit sıvı gübremiz var. NPK'li sıvı gübre PRO 7 ve sıvı mikrobiyal gübremiz Profamik Land'i çiftçilerimize dağıttık ve uygulamalara başladık. Ürünü kullanan çiftçilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle veriminin gayet iyi olduğunu söylüyorlar"dedi.

İçeriğindeki yüksek organik madde konsantrasyonu ile yetişmekte olan ekinlerin daha dinç ve güçlü olmaya başladığına dikkat çeken Haymanalı çiftçiler, BelPlas sıvı gübre ile tarım topraklarının organik madde ihtiyacını karşıladıklarını ve artan verim ile yüzlerinin güldüğünü şu sözlerle anlattılar:

-Hamdi Ünal: "Daha önce biz kimyasal gübre atıyorduk. Son zamanlarda sıvı gübre kullanmaya başladık. Çok farkını görüyoruz. Sulu gübre kullandıktan sonra özellikle buğday tanesinin oluşumunda oldukça fazla kalite farkı oluyor. Gelecek sene de Büyükşehir Belediyesinin gübre desteğinden faydalanarak sıvı gübreyi daha fazla kullanacağız. Çiftçi arkadaşlar gübre konusunda bilinçliler. Sıvı gübreyi kullanıyorlar."

-Baran Onur Özgür: "Sıvı gübre kullanmadan önce ekinler seyrek ve cansızdı. Organik bazlı bu gübre diğer gübrelere göre fiyat olarak da çok uygun. Ürünün fiyat olarak uygun olması bizleri ve diğer çiftçileri çok sevindiriyor."

BelPlas AŞ sıvı gübre satışını internet üzerinden de sürdürürken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı talep eden çiftçilere sıvı gübre desteğinde bulunmaya da devam ediyor.

Başkent'in Toprakları, Ankara Büyükşehir'in Gübresiyle Daha da Verimli
Başkent'in Toprakları, Ankara Büyükşehir'in Gübresiyle Daha da Verimli
Başkent'in Toprakları, Ankara Büyükşehir'in Gübresiyle Daha da Verimli
Başkent'in Toprakları, Ankara Büyükşehir'in Gübresiyle Daha da Verimli

YORUMLAR
500
Ankara İçin Sağanak Yağış Uyarısı Ankara İçin Sağanak Yağış Uyarısı Başkentteki sağanakta hareket halindeki otomobiller sürüklendi Başkentteki sağanakta hareket halindeki otomobiller sürüklendi
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkent'in Toprakları, Ankara Büyükşehir'in Gübresiyle Daha da Verimli - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Konuşma yaptığı sırada tek boyuma tepki gösterilen avukat salonu terk etti!
16:01 Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Türk asıllı genç, boğularak öldürülmüş! İşte o anlar
15:56 Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
15:55 Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçilmişti! Fenerbahçe transferde sona geldi!
15:48 ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 yükseldi!
15:37 Rüşvet operasyonuyla gündem olmuştu! Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasında bulunan eşyalar haczedildi
15:30 Ailenin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi! Neşet Ertaş'ın filmi çekilecek
15:29 Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü...
15:02 İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı!
14:56 Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısına damga Muleka'ya Beşiktaş kancası! Bonserivisi almak için kulübüyle görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 16:16:32. #1.13#
SON DAKİKA: Başkent'in Toprakları, Ankara Büyükşehir'in Gübresiyle Daha da Verimli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement