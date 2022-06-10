Başkent'in Toprakları, Ankara Büyükşehir'in Gübresiyle Daha da Verimli

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ tarafından üretilen sıvı organik gübre, Başkentli çiftçilerden yoğun talep görüyor. Yüzde 50'si hibe yüzde 50'si çiftçi katkı paylı sıvı organik gübreyi kullanmaya başlayan Başkentli çiftçiler arazilerinden yüksek verim alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ tarafından kırsal kalkınmaya destek olmak ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla üretilen sıvı organik gübre, Başkentli çiftçilerden yoğun ilgi görüyor.

Yerli üreticiler, yüzde 50'si hibe yüzde 50'si çiftçi katkı paylı olarak dağıtılan sıvı gübreyi, arpadan buğdaya kadar değişik ürünlerin ekili olduğu tarım arazilerinde uygulamaya başladı.

EKİLİ ARAZİLERDE YÜKSEK VERİM ELDE EDİLİYOR

Kimyasal gübrelerin toprağa zarar vermesi nedeniyle harekete geçen BelPlas AŞ, kimyasal gübrelerin zararlarını ortadan kaldırmak ve artan maliyetler karşısında zorlanan çiftçilere ekonomik yönden katkıda bulunmak amacıyla doğa dostu sıvı gübre üretti.

BelPlas AŞ Laboratuvarlarında üretilen ve organik maddeler içeren, besin değeri yüksek sıvı gübreyi kullanan Başkentli çiftçilerin ektikleri arazilerde gözle görülür verim artışı yaşanmaya başladı.

BÜTÇE DOSTU TARIM İLE ÇİFTÇİLER DAHA DA MUTLU

Artan gübre fiyatları karşısında uygun fiyatlı BelPlas sıvı gübre desteği sayesinde çiftçilere bütçe dostu tarım imkanı sağladıklarını belirten BelPlas AŞ Ar-Ge Müdürü Özgün Kırdar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınma projeleri kapsamında BelPlas olarak çiftçilerimize destek olmak amacıyla sıvı gübre ürettik. Dört çeşit sıvı gübremiz var. NPK'li sıvı gübre PRO 7 ve sıvı mikrobiyal gübremiz Profamik Land'i çiftçilerimize dağıttık ve uygulamalara başladık. Ürünü kullanan çiftçilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle veriminin gayet iyi olduğunu söylüyorlar"dedi.

İçeriğindeki yüksek organik madde konsantrasyonu ile yetişmekte olan ekinlerin daha dinç ve güçlü olmaya başladığına dikkat çeken Haymanalı çiftçiler, BelPlas sıvı gübre ile tarım topraklarının organik madde ihtiyacını karşıladıklarını ve artan verim ile yüzlerinin güldüğünü şu sözlerle anlattılar:

-Hamdi Ünal: "Daha önce biz kimyasal gübre atıyorduk. Son zamanlarda sıvı gübre kullanmaya başladık. Çok farkını görüyoruz. Sulu gübre kullandıktan sonra özellikle buğday tanesinin oluşumunda oldukça fazla kalite farkı oluyor. Gelecek sene de Büyükşehir Belediyesinin gübre desteğinden faydalanarak sıvı gübreyi daha fazla kullanacağız. Çiftçi arkadaşlar gübre konusunda bilinçliler. Sıvı gübreyi kullanıyorlar."

-Baran Onur Özgür: "Sıvı gübre kullanmadan önce ekinler seyrek ve cansızdı. Organik bazlı bu gübre diğer gübrelere göre fiyat olarak da çok uygun. Ürünün fiyat olarak uygun olması bizleri ve diğer çiftçileri çok sevindiriyor."

BelPlas AŞ sıvı gübre satışını internet üzerinden de sürdürürken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı talep eden çiftçilere sıvı gübre desteğinde bulunmaya da devam ediyor.