Peşaver saldırısı şehitleri anıldı

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Pakistan'da Peşaver Ordu Devlet Okulu'na (APS) düzenlenen terör saldırısında şehit olan öğrenciler ve personel için Ankara'da anma töreni düzenlendi.

2014 yılında APS'ye düzenlenen terör saldırısında şehit düşen öğrenciler ve personel için bugün Ankara Keçiören Orman Parkı'nda bir anma töreni düzenlendi. Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu, sivil toplum üyeleri, Keçiören Belediyesi ve Pakistan Büyükelçiliği yetkilileri etkinliğe katıldı.

Büyükelçi Junaid, bu vesileyle yaptığı konuşmada, 10 yıl önce 16 Aralık 2014'te APS Peşaver'e düzenlenen küstah ve şiddetli bir terör saldırısında 144 çocuğun şehit edildiğini belirtti. Junaid, APS Peşaver'e yapılan saldırının Pakistan'a karşı değil, insanlığa karşı bir eylem olduğunu belirtti. O günden bu yana terörle mücadelenin daha da güçlendiğini ve silahlı kuvvetlerin terörizme karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini ekledi.

Büyükelçi Junaid, terörizmin her türlüsü ve bunların tezahürüyle etkili bir şekilde mücadele etmenin önemini vurgularken, Hindistan'ın yasa dışı işgali altındaki Jammu ve Keşmir'de (IIOJK) en kötü devlet terörizmine maruz kalan Keşmirlilerin durumunu ve İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımını vurguladı.

Daha sonra Büyükelçi Junaid, Keçiören Belediye Başkanı ve davetliler ile APS şehitleri anıtının önüne çelenk koydu. - ANKARA