Basketbolda Denizlili sporcuya milli davet - Son Dakika
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Basketbolda Denizlili sporcuya milli davet

23.11.2021 13:43

- Basketbolda Denizlili sporcuya milli davet Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımında görev yapan Meryem Tan, Tekerlekli Sandalye Kadınlar A Milli Takım ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

- Basketbolda Denizlili sporcuya milli davet

DENİZLİ - Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımında görev yapan Meryem Tan, Tekerlekli Sandalye Kadınlar A Milli Takım ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nde milli sevinç. Mavi-beyazlı kulübün 2. Lig'de mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımında yer alan Meryem Tan'a bir kez milli davet geldi. Basketbola Pamukkale Belediyespor çatısı altında başlayan başarılı sporcu kısa sürede gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi. Ay-yıldızlı takımın değişmez oyuncuları arasına adını yazdıran Meryem Tan, önemli bir organizasyon için de davet aldı. 2-13 Aralık 2021 tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takımda Meryem Tan da bulunuyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli takımı bu önemli organizasyon öncesi 24 Kasım - 1 Aralık 2021 tarihleri arasında Yalova'da kampa girecek.

"Başarılar diliyorum"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Meryem Tan'ın A Milli takıma çağrılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızın milli sporcusu ülkemizi İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadroya alındı. Bu bizleri gururlandırdı. Bizim amacımız gençlerimizin sporla tanışarak milli takımlara kadar yükselmesini sağlamak. Meryem Tan buna çok güzel bir örnek. Kendisine bu önemli organizasyonda giyeceği milli formayla başarılar dilerim" dedi.

Basketbolda Denizlili sporcuya milli davet
Basketbolda Denizlili sporcuya milli davet
Basketbolda Denizlili sporcuya milli davet

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Tekerlekli Sandalye, Pamukkale, İspanya, Milli, Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Basketbolda Denizlili sporcuya milli davet - Son Dakika


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