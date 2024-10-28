Basmane Çukuru Projesine Veto İddiaları Yanıt Buldu - Son Dakika
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Basmane Çukuru Projesine Veto İddiaları Yanıt Buldu

Basmane Çukuru Projesine Veto İddiaları Yanıt Buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda 'Basmane Çukuru' olarak bilinen arazi ile ilgili plan değişikliklerinin veto edildiği iddialarını yalanladı. Kurul kararının plan değişikliğini reddetmediğini belirten belediye, projeye dair sürecin devam ettiğini açıkladı.

28.10.2024 17:58  Güncelleme: 18:07
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak bilinen arazi ile ilgili Büyükşehir ve TMSF'nin üzerinde mutabık kaldığı yeni plan notu ve proje alanının son halinin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından veto edildiği iddialarına dair açıklama yaptı. Açıklamada, kurul kararının plan değişikliğinin reddine ilişkin olmadığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak anılan bilinen ile ilgili yeni plan notunun veto edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Konak'ta İsmet Kaptan Mahallesi'nde yer alan 1039 ada, 8 parselde mevcut imar planındaki yapılaşma şartlarının ve plan notlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.08.2024 tarih 04.799 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 19.09.2024 tarih ve 2151870 sayılı yazısı ekinde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. Bu kapsamda alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.10.2024 tarihli, 18509 sayılı kararı, söz konusu plan değişikliğinin reddine ilişkin olmayıp; anılan karar, parseldeki yapılaşma hakkının nasıl kullanılacağına, tescilli yapı ile ilişkisi gözetilerek hazırlanacak avan projesinin ve uygulama projelerinin kurula iletilmesine ilişkin plan hükmü eklenmesi ve taşınmaz üzerinde yetkisi bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) güncel görüşü ile birlikte plan değişikliğinin iletilmesini tarifleyen bir ara karar niteliğindedir. Söz konusu Koruma Kurulu kararına istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli düzenlemeler hızla yapılarak hazırlanacak plan işlem dosyası, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulduktan sonra alınan karar ile birlikte yeniden İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne iletilecek olup, Koruma Kurulu tarafından uygun görülmesini takiben tasvip etme süreçleri de tamamlanmış olacaktır" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin iki önemli sorununu eş zamanlı olarak çözüme kavuşturacak bir öneriyi gündeme taşımıştı. Öneri doğrultusunda TMSF ile imzalanacak anlaşmaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda Basmane Çukuru olarak anılan arazi üzerindeki payından vazgeçecek, karşılığında 2020 yılındaki depremde hasar gördüğü için yıkımına karar verilen Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yeniden yapılacaktı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Basmane Çukuru Projesine Veto İddiaları Yanıt Buldu - Son Dakika

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