Batan gemide kaybolan 6 yaşındaki oğlunu defneden anne, kızı için arama sürsün dedi

Hatay'da yaşayan ve tatil için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşleri esnasında geminin batmasıyla 2 evladı kaybolan ve geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'i toprağa veren anne Ayten Biçer, tatil dönüşü yaşadıkları olayın kendilerine acı verdiğini anlatarak "Cenazeye sevinir duruma geldik ve evladımın en azından bir mezarı oldu çok şükür" dedi.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Biçer ailesi, tatil için Kıbrıs'a gitmiş ve dönüş esnasında gemi faciasını yaşamıştı. Geminin batmasıyla anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer ile 1 evlatları sağ olarak kurtulurken 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer kaybolmuştu. Arama çalışmaları sonucunda Mehmet Asaf'ın cansız bedeni bulunmuş ve Reyhanlı'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Acılı anne ve baba yaşadıklarını anlatarak arama çalışmalarının devam etmesini istediler.

"Mehmet Asaf'ın bulunduğunu söylediler, cenazeye sevinir duruma geldik ve en azından bir mezarı oldu çok şükür"

Batan gemide kaybolan iki evladından Mehmet Asaf'ın bulunmasıyla cenazeye sevinir hale geldiklerini ifade eden Ayten Biçer, "Bizi aradılar ve Mehmet'in bulunduğunu söylediler. Cenazeye sevinir duruma geldik. 'Çok şükür' dedik, en azından bir mezarı oldu. Rabb'im ona yeni evinde rahat uyumayı nasip etsin inşallah, cennet bahçesinde benim oğlum. Ben sadece kendi çocuğum için değil, orada hayatını kaybeden tüm insanlar için çaba gösteriyorum. Orada olmayabilirim ama bütün kalbim orada. Şu an zaten bazı nedenlerden dolayı gidemiyorum. İnşallah haftaya gitmeye çalışacağım, mahkemeye de gitmek istiyorum. Orada olmasak da, bizim çocuğumuz bulunmuş olsa bile diğer ailelerin yanındayım. Gerçekten bunu kalpten hissedebilirler. İnşallah kısmet olursa kızım da gelecek, hissediyorum, biliyorum ama umutlarımız Mehmet için de yeterdi. Çok şükür, Rabbim onu bize nasip etti. Göremedik ama çok şükür, evine teslim ettik onu. İnşallah kızım da, diğer kardeşlerimiz de bulunacak" dedi.

"Tatile götürdük çocukları, öyle bırakıp geldik ve bundan büyük bir acı olduğunu gerçekten düşünmüyorum"

Evlat acısının zor olduğunu söyleyen Ayten Biçer, tatil dönüşü acı olayı yaşadıklarını ifade ederek, "Allah kimseyi bu acıyla sınamasın, rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Kızımın ve oğlumun hakkını hiç kimseye bırakmayacağım, sonuna kadar savunacağım. İnsan başına ne geleceğini bilmiyor. Tatile götürdük çocukları, öyle bırakıp geldik ve bundan büyük bir acı olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Bize son cenaze bulunana kadar devam edeceğiz denildi. Rica ediyorum, gemiyi oradan çekmesinler. Çalışmalar devam etsin. Çünkü yer altında oldukları için bu çalışmanın sadece üstten ve kıyılardan yapılabileceğini düşünmüyorum. Umudum var. Mehmet Asaf çıktıysa, inşallah kızım da çıkacak. Diğer kayıplarımız da çıkacak. Biz şu an orada değiliz ama en kısa zamanda eşimle birlikte gelmeye çalışacağız" dedi.

"Bizi memlekete gönderdiler, evimize çocuklarımız olmadan geldik"

Batan gemiyle ilgili sorumluluğu olan herkesin ceza almasını istediğini söyleyen Hayri Biçer ise, "Oğlum bulundu, dün defnettik ve kızımızı da inşallah buluruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aileleri yalnız bırakmadılar, bırakmayacaklarından da eminim. İnşallah kızımın da Mehmet Asaf kardeşinin yanında olmasını istiyoruz. Bir nevi içime bir rahatlık gelecek; onu da toprağa verdikten sonra biraz olsun huzur bulacağım. Allah ne derse o olacak, ümidimi kesmiyorum. Mehmet Asaf'ı toprağa verdim ve diğer kızım da orada. Arama kurtarma çalışmaları devam etsin. Bizi memlekete gönderdiler, evimize çocuklarımız olmadan geldik. İki gün sonrasında da çocuğumuzun bulunduğu haberi geldi, yeniden bir umuda bağlandık. Yüreğimiz yanıyor, yardımcı olun. Bu olayda sorumluluğu bulunanların hepsinin ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.