Batman\'da Takside Uyuşturucu Yakalandı

Batman'da takside uyuşturucuya 1 tutuklama
BATMAN - Batman'da takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni çevre yolu girişinde durdurulan takside yapılan aramada 2 kilogram gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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