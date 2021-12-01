Üye Girişi
Batuhan Bağıban: "Yapay zeka ile inşaat maliyetlerini azaltmak mümkün" - Son Dakika

Batuhan Bağıban: "Yapay zeka ile inşaat maliyetlerini azaltmak mümkün"

01.12.2021 08:58
Batuhan Bağıban: "Yapay zeka ile inşaat maliyetlerini azaltmak mümkün"

Yapay zeka, robotlar, Internet of Things (IoT), bulut sistemler gibi teknolojilerin inşaat sektöründe birçok dinamiği değiştirecek özelliklere sahip olduğunu ifade eden Gürbağ Group Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban, "Yapay zekanın inşaat sektöründeki kullanım alanları düşünülenin aksine...

Yapay zeka, robotlar, Internet of Things (IoT), bulut sistemler gibi teknolojilerin inşaat sektöründe birçok dinamiği değiştirecek özelliklere sahip olduğunu ifade eden Gürbağ Group Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban, "Yapay zekanın inşaat sektöründeki kullanım alanları düşünülenin aksine daha fazlasıdır ve oldukça geniştir. Bu alanlardan biri de yükselen inşaat maliyetleridir. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 45 artan inşaat maliyetleri nedeniyle maliyet tasarrufu sağlayacak teknolojilerin projelere entegrasyonu daha fazla önem kazanmıştır" dedi.

İnşaat sektöründeki gelecek projeksiyonları veya tahminleri yapay zekanın sektör için önemini ortaya koymaktadır. Reports and Data tarafından yayınlanan bir raporda yapay zekanın 2026 yılında inşaat sektöründeki pazar payının yaklaşık 4,5 milyar dolar olacağı ifade edilmiştir. Rapora göre yapay zeka ve makine öğrenmesi, kalite kontrol, iş çizelgeleme, sorunların ortaya çıkarılması ve takibi, güvenlik yönetimi, kaynak kullanımı ve tasarım yönetiminde daha aktif olarak kullanılacaktır. Accenture tarafından yayınlanan başka bir rapora göre ise 2035 yılına kadar yapay zekanın şirketlerin karını yaklaşık yüzde 70 artırabileceği belirtilmiştir.

Yapay zeka inşaat alanının her yerinde kullanılıyor

Teknolojik gelişmeler inşaat sektöründe uzun zamandır önemli bir yere sahip. Yapay zekanın da aynı şekilde inşaat sektöründe özellikle maliyet azaltma konusunda olumlu etkileri olduğunu ifade eden Batuhan Bağıban, "Yapay zeka inşaat sektöründe pek çok alanda kullanılıyor. Kullanım alanının daha da genişleyeceğinden hiç şüphe yok. Maliyetlerin kontrolünden daha üretken tasarımlara, risklerin azaltılmasından proje planlanmasına kadar pek çok alanda yapay zeka kullanılıyor. Bunlar dışında kalan alanlarda da yapay zeka kullanılıyor. Bu anlamda gelecekte tüm alanlarda yapay zekanın daha sık kullanılması kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

"Yükselen maliyetleri azaltmak mümkün"

Bağıban, yapay zekanın maliyetlere pozitif etkisi konusunda ise, "Bir bütün olarak düşünüldüğünde bir binanın veya yapının maliyeti yapay zeka, robotlar, Internet of Things (IoT) gibi teknolojiler sayesinde yüzde 20-25 oranında düşürebilmektedir. Ancak bu teknolojilerden yararlanabilmek için büyük miktarda veriye sahip olunması gerektiği de unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"En iyi tasarım en kısa sürede ve en güvenli şekilde test edilebilir"

İnşaat sektöründe kullanılan yapay zeka, en fazla planlama ve tasarım için kullanılmaktadır. Bu durumu Bağıban, "İnşaat sektöründe kullanılan yapay zekanın kullanımında yüzde 50'den fazla paya sahip planlama ve tasarım ile üretken tasarım imkanı oldukça mümkün hale geliyor. Bu sayede en iyi seçeneği bulmak için birçok modelin farklı varyasyonları denenebilir ve yapay zeka en güvenli, en hızlı ve en uygun inşaat projeleri için çeşitli seçenekler sunabilir" şeklinde açıkladı.

Proje yönetiminin etkinliği için bir şans

Bir projede en çok zorlanılan konunun plan yapmak olduğunu ve başarılı bir proje yönetiminin yine yapay zeka ile daha kolay hale gelebildiğini aktaran Bağıban, "Eldeki verilere göre projede olası hataları tahmin edebiliyor veya olası gecikmeleri öngörülebilir hale getiriyor. Bu sayede kaynakların en verimli şekilde kullanılması mümkün oluyor. Böylece kalite, güvenlik, zaman ve maliyet konularındaki riskler daha öngörülebilir hale geliyor" dedi.

Maliyetleri tahmin ederek optimum gider imkanı

Bağıban, maliyetlerin hesaplanması noktasında yapay zekanın olanaklarını şu şekilde açıkladı:

"Maliyetlerin tahmin edilmesi yapay zeka ile mümkün hale gelmektedir. Bu da projeye başlamadan önce veya proje sırasında tahminlerin daha sağlıklı yapılmasına imkan sağlıyor. Ayrıca, malzeme tahmini yaparak ihtiyaçların belirlenmesine olanak tanıyor. Bu hem lojistiğin daha kolay optimize edilmesine olanak sağlıyor hem de israfı önlüyor."

Riskleri azaltarak istenmeyen kötü olayları engelliyor

Mali konularda sağladığı faydaların yanında iş sağlığı ve güvenliği konusunda da yapay zekanın pek çok fayda sağladığını ifade eden Bağıban, "Örneğin dronelar, kameralar ve IoT cihazlarıyla entegre olan YZ, kask takmayan bir çalışanı tespit edebiliyor ve bu konuyu raporlayabiliyor" diyerek iş sağlığı ve güvenliği konusuna dikkat çekti.

Tamamlanan projelerin verimliliği yapay zeka ile mümkün

Sadece proje esnasında değil sürdürülebilir bir yapay zeka kullanımı olması gerektiğini vurgulayan Bağıban, "Sadece inşaat sırasında değil, yapı süreci tamamlandıktan sonra da yapay zeka tercih edilmelidir. Akıllı bina konseptine olanak tanıyan YZ, enerji yönetimi başta olmak üzere temel bina operasyonlarında maliyetlerin kontrolünü sağlayabilmektedir" şeklinde konuştu.

"Gelecek projeksiyonunda birçok fırsat bizleri bekliyor"

Teknolojiyi iyi kullanmak, projelere entegrasyonunu sağlamak ve geleceği hakkında iyi bir öngörüye sahip olmak, verimlilik artışı ve maliyetlerde düşüş sağlayacaktır. Kimi kaynaklar yapay zekanın diğer sektörlerdeki gibi verimli kullanılmadığını ifade etmektedir. "Gelecek projeksiyonlarında, veri analizi, görüntü işleme veya bilgisayarlı görme gibi yöntemlerle inşaat sektöründe yapay zekanın daha fazla kullanılacağı oldukça aşikar" diyen Bağıban, "Örneğin yapısal kusurların önceden fark edilmesi için bilgisayarlı görme, görüntü işleme ve analizi kullanılabilir. Başka bir örnek ise proje riskleri, inşa edilebilirlik veya yapısal istikrar gibi konularda mevcut verilerin analizi ile elde edilen bilgilerin daha fazla kullanılabileceğidir" açıklamasında bulundu.

Bağıban, "Sağlık ve ilaç sektöründe kullanılan yöntemlerin inşaat sektörü için kullanılması gelecekte projeleri daha verimli ve en uygun maliyetli hale getirebilecektir. Dijital dönüşüme ayak uyduranlar, gelecek için en güçlü olanlar arasında yerini alacaktır. Dönüşüme karşı çıkanlar veya direnenler ise maliyetler ve fırsatları kaçırmaları nedeniyle çöküşe mahkum olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA

Batuhan Bağıban: Yapay zeka ile inşaat maliyetlerini azaltmak mümkün

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batuhan Bağıban: 'Yapay zeka ile inşaat maliyetlerini azaltmak mümkün' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Erol'da duygusal anlar! 22 yıldır ayrı olan anne ve kız canlı yayında kavuştu 08:52 Esra Erol'da duygusal anlar! 22 yıldır ayrı olan anne ve kız canlı yayında kavuştu Son dakika: Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji yoğun kar uyarısı yaptı 08:47 Son dakika: Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji yoğun kar uyarısı yaptı Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti 08:08 Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti 27 yıl önceki görüntüleri izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız 07:33 27 yıl önceki görüntüleri izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi 20:43 Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz 17:56 Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz
Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım 16:08 Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım Samsung, Volkswagen'e çip üretecek 15:32 Samsung, Volkswagen'e çip üretecek

Son Dakika Haberleri
08:52 Çaptığı genç kızı gece yarısı ölüme terk eden sürücü, yakalanınca suçu çalışanına attı
08:46 Son dakika: Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji yoğun kar uyarısı yaptı
08:46 Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?
08:32 Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Belediye vatandaşlara uyarılarda bulundu
08:08 Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti
08:06 BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok
08:04 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 1 Aralık Çarşamba altın fiyatları
08:01 Asgari ücret görüşmeleri bugün! Görüşmeler iki hafta sürecek, yüzde 30 zam beklentisi var!
07:46 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:25 Sevgilisiyle trafik kazası geçirip ölümden dönen Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım
Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek! Meteoroloji'den 2 bölge için kar yağışı uyarısı Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek! Meteoroloji'den 2 bölge için kar yağışı uyarısı         
08:55
Çaptığı genç kızı gece yarısı ölüme terk eden sürücü, yakalanınca suçu çalışanına attı Çaptığı genç kızı gece yarısı ölüme terk eden sürücü, yakalanınca suçu çalışanına attı         
08:52
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak         
20:42
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı         
15:34
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 09:01:56. #1.13#
SON DAKİKA: Batuhan Bağıban: "Yapay zeka ile inşaat maliyetlerini azaltmak mümkün" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement