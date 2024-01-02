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Bayburt Güvercini: Türk Fısıldayıcısı - Son Dakika
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Bayburt Güvercini: Türk Fısıldayıcısı

Bayburt güvercini, Türkiye'nin en değerli 4 ötücü güvercin türü arasında yer alır ve adını aldığı kentte kültür mirası olarak beslenir. Bayburt güvercini, iri yapısı, rengi ve ötüşündeki düzgünlüğüyle dikkat çeker. Bayburtlular, güvercinler için çeşitli etkinlikler düzenler ve kuş dinleme geleneğini sürdürür. Bayburt güvercini, sesi nedeniyle 'Türk Fısıldayıcısı' olarak tanımlanır. Mustafa Kayalı gibi kuş besleyenler, güvercinlerin ötüşünü dinleyerek keyif alır ve güvercinlerin yavrulama dönemini beklerler. Bayburt güvercini, Türkiye'nin çeşitli yerlerine göç eden Bayburtlular tarafından da yanlarında götürülür. Güvercinlerin yuvaları, kem adı verilen bir ottan yapılarak sağlıklı bir ortam sağlanır.

Bayburt Güvercini: Türk Fısıldayıcısı
02.01.2024 - 08:14,
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Türkiye'nin en değerli 4 ötücü güvercin türü arasında yer alan ve 'Türk Fısıldayıcısı' olarak bilinen Bayburt güvercini, adını aldığı kentte yüzyıllardır kültür mirası olarak gönüllü vatandaşlar tarafından besleniyor.

Sesi, iri yapısı ve rengiyle kıymetli türler arasında gösterilen Türkiye'deki 4 ötücü güvercin türü arasında yer alan Bayburt güvercini, adını aldığı kentte yüzyıllardır 'kültürel bir miras' olarak gönüllü kişiler tarafından besleniyor. Başındaki tüy yapısıyla yörede 'çift kukul' olarak da anılan Bayburt güvercin ırkı, saflığını korumayı başaran türler arasında yer alıyor. Biri başının ön kısmında bir de arka kısmında 2 perçemi bulunan güvercinin, ayaklarında ise paçaları bulunmuyor. Bayburt güvercini ötüşündeki düzgünlük nedeniyle dünya kuş literatüründe 'Türk Fısıldayıcısı' olarak tanımlanıyor.

Bayburtlular da, yörelerine ait olan güvercinler için çeşitli etkinlikler düzenliyor. O etkinliklerden biri de 'kuş dinleme' geleneği. Sesi için yetiştirilen güvercinler, kentteki irfan sohbetlerinin ana temasını oluşturuyor. Her hafta bir araya gelen vatandaşlar, yöresel adıyla Bayburt Sinisi etrafında toplanarak, kuşların sesini dinliyor. Sessiz bir ortamda güvercinlerin çıkarttığı sesi dinleyen yöre sakinleri, güvercinlerin çıkarttığı sesleri anlamlandırmaya çalışıyor.

Küçük yaştan beri Bayburt güvercini beslediğini söyleyen Mustafa Kayalı, kuş bakıp, besleyen kuşçuların, güvercinin ötüş sesinin Binali Selman adlı müzisyenin meyinin sesi ile topraklı tosun denilen tosunun sesine benzettiklerini kaydetti. Çocuk yaşlarda kuşlara merak salan ve yıllardan beri kuş besleyen Kayalı, 7 yaşındayken mahallede kuşçuluk yapan bir komşusundan etkilenmesiyle Bayburt güvercini besleme merakının başladığını vurguladı. 50 yıldır Bayburt güvercini beslediğini ifade eden Kayalı, Bayburtlular için Bayburt güvercininin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Belli dönemlerde Bayburt güvercininin öttüğünü dile getiren Kayalı, güvercinlerin ötüş süresinin mart ayında bittiğini, bu aydan sonra ise güvercinlerin yavrulama sürecinin başlandığını belirterek, yavrulama sürecinin eylül ayına kadar devam ettiğini söyledi.

"En önemli özelliği sesinin güzel olması, sesinden ötürü bakılan bir kuş"

Bayburt güvercininin 1800'lü yıllardan beri sesinin güzel olması nedeniyle bakılan bir kuş çeşidi olduğunu ifade eden Kayalı, "Bu kuş 1800'lü yılların sonundan itibaren Bayburt'ta sesi için bakılan bir güvercin çeşidi. Bayburt kuşu yani Bayburt güvercini Türk fısıldayıcısı olarak literatüre geçti. Özelliği ise çift kukul olması tabii bu çok aranan bir özellik değil. Asıl önemli özelliği sesinin güzel olması, bu nedenle sesi için bakılan bir kuş türü diyebiliriz. Eylül ayının sonundan itibaren dişi güvercinleri erkeklerden ayırıyoruz, ta ki ötme sezonları bitene kadar. Mart ayının sonu kuşların ötme dönemleri, Mart ayına kadar güvercinlerimiz öterler" şeklinde konuştu.

"Her akşam arkadaşlarım gelir, ötme sesini dinler keyif alırız"

Bayburt güvercinin ötme döneminde arkadaşlarının gelerek kuş sesi dinlediklerini ve bundan da keyif aldıklarını söyleyen Kayalı, "Her akşam arkadaşlarımız gelir sedirde oturur, kuşları dinleriz. Güvercinin ötüşünü dinledikten sonra arkadaşlarımız ötüş sesi üzerinde kritik yapıyorlar, sesinin güzel olması, ağzının şekli öterken şu şekli aldı gibi kritikler yapıyoruz, Bayburt gecelerini bu şekilde geçiriyor çok da keyif alıyoruz" dedi. Kayalı, Mart ayından, Eylül ayına kadar ki dönemin ise güvercinlerin yavrulama dönemi olduğunu belirtti.

"Bayburtlu nereye gitmişse, Bayburt güvercini de oraya götürmüş"

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Bayburt güvercinin var olduğuna dikkat çeken Kayalı, "Bayburtlular nereye göç etmiş, gitmişse oraya da Bayburt güvercinini götürmüş. İstanbul'da, Bursa'da, Gümüşhane'de, Almanya'da, Fransa'da her yerde bu kuştan var. Nereye gitmişseler kuşu da yanlarında götürmüş, dinlemişler adeta. Evinin bir köşesinde güvercine yer ayırmışlar diyebiliriz" diye konuştu. Öte yandan güvercinlerin yuvalarının kem denilen ottan yapıldığının altını çizen ve Türkiye'de başka benzerinin olmadığını, iddia eden Kayalı, "Güvercinlerin yuvalarını kemden yapıyoruz. Kem dediğimiz şey ise çayır otu denilen bir ottan örülerek hazırlanır ve güvercinlere yuva yapılır. Yuvaların standart ölçüleri var. 21 santimetre eni, 40 santimetre boyu vardır. Bu ölçülerde yapıldığı zaman 3 adet kemle bu yuvayı yaparsın. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu şekilde yuva sistemi yoktur. Bu yuvaların en güzel özelliği ise ot olması nedeniyle otların arasında hava sirkülasyonu var, böyle olunca yuvadaki pislik erkenden kurur, yavru güvercinler sağlıklı bir şekilde büyürler. Bunu bu şekilde düşünerek yapan insanlar bence çok güzel düşünmüşler" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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