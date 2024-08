Yerel

Bayburt'ta 171 polis adayı mezun oldu

BAYBURT - Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan 171 polis adayı, düzenlenen mezuniyet töreniyle mesleğe ilk adımlarını attı.

Bayburt POMEM'de mezuniyet heyecanı yaşandı. 10 ay süren eğitimlerin ardından mezun olan 171 POMEM öğrencisi, meslek yeminlerini edip, kep attı. Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları, mutluluklarını arkadaşlarına, ailelerine sarılarak paylaştılar. Çocuklarının eğitimleri başarıyla tamamlayarak, mesleğe adım atmalarından dolayı gurur duyduklarını söyleyen ailelerin mutlulukları gözlerinden okunurken, törene katılan çiçeği burnunda polis aileleri, yakınları çalınan müziklerle halay çekip, horon teptiler. Heyecanını, mutluluğunu oyunlar oynayarak gösteren ailelerin o anları renkli görüntülere sahne oldu.

Bayburt POMEM, 30. dönem mezunlarını verdi. Polis adayları için okulun bahçesinde mezuniyet töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, dönem birincisi Mustafa Delibaşı, mezunlar adına konuşma yaptı. Tarihi şan ve şerefle dolu olan Emniyet Teşkilatının mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Delibaşı, "Bugün değerli silah arkadaşlarımızla eğitimimizi başarıyla tamamlayarak tarihi şan ve şeref sayfalarıyla dolu teşkilatımızın birer mensubu olarak bu göreve başlamanın mutluluğunu içerisindeyiz. Vatanımız uğruna gözünü kırpmadan şehadete koşan mübarek şehitlerimiz gibi en büyük sevdamız olan vatanımıza hizmet etmek amacıyla bizlere layık görülen bu şanlı üniformayı giymenin gururunu yaşıyoruz. Bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, mezun olan 171 öğrenciyi tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Günel, yeni mezun polislere tavsiyelerde bulunarak, "Ekim ayında başlayan ve gece gündüz devam eden eğitim süresi bugün itibariyle sona erdi. POMEM'i başarıyla bitiren 171 öğrencimi kutluyorum. Öğrencilerimiz aldıkları üst düzey eğitim ve çalışma istekleriyle görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Devletin bölünmez bütünlüğü, vatanın selameti, hukukun üstünlüğü, vatandaşımızın can ve malı sizlere emanettir. Bu emanetlere hiçbir zaman ihanet etmeyin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözleri çalışma hayatınızda daima sizlere rehber olsun. Genç silah arkadaşlarım, yeni görevinizde üstün başarılar diliyorum, Allah'a emanet olsun" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftülüğü görevlilerince dualar edildi. Yapılan duaların ardından dönem birincisi Mustafa Delibaşı yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere Vali Mustafa Eldivan ve protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

Yemin töreninin edilmesi ve kep atılmasıyla sona eren törende, aileler çalınan şarkılarla oyunlar oynadı, gönüllerince dans edip, halay çektiler. Evlatlarının mutlu gününe şahitlik etmenin sevincini yaşayan aileler, gururlu olduklarını belirttiler. Yeni mezunlar ise mezuniyetlerini ölümsüzleştirmek adına arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla, yakınlarıyla bol bol fotoğraf çekildiler. Yer yer duygusal anların yaşandığı, yer yer renkli görüntülere sahne olan mezuniyet töreni, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.