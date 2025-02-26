Bayburt'ta Soğuk Hava İsyanı - Son Dakika
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Bayburt'ta Soğuk Hava İsyanı

Bayburt'ta Sibirya soğukları yaşamı etkiliyor, vatandaşlar sıcak hava özlemiyle dua ediyor.

26.02.2025 19:45
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Bayburtlu vatandaşın soğukla imtihanı: "İsyan etmiyoruz ama biz de Antalyalı vatandaşlar gibi sıcak hava görseydik"

BAYBURT - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta, süs havuzları, çeşmeler ve Çoruh Nehri buz tuttu, araçların üzeri kırağıyla kaplandı. "Mevlam bütün sıcaklığı Antalya'ya, İzmir'e, Muğla'ya vermiş. İsyan etmiyoruz ama biz de biraz sıcaklık görsek iyi olurdu" diyerek konuşan Bayburtlu vatandaş, Allah'a dua ederek, havaların ısınmasını diledi.

Kuru soğuk ve ayazın iyiden iyiye hissedildiği Bayburt şehir merkezinde, gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düşüyor. Güneşin etkisiyle 10 derece birden ısınan hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle dükkan önündeki çeşmenin donduğunu, akmadığını ifade eden bir vatandaş, insanların su almaya gelemediğini, çeşmenin tamamen donduğunu dile getirdi. Kuru soğuk ve ayazdan olumsuz bir şekilde etkilendiğini, havanın çok soğuk olduğunu belirten bir diğer Bayburtlu vatandaş ise, Allah'tan sıcak hava dilerek, "Kurban olduğum Mevlam Antalya'ya verdiği sıcağı buraya da versin, isyan etmiyoruz ama biz de biraz sıcaklık görseydik iyi olurdu" diyerek konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Soğuk Hava İsyanı - Son Dakika

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