Bayburt\'tan Ahlat\'a Tarih Yolculuğu

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Medeniyet, tarih, kültür kampları kapsamında Bayburt'tan öğrenciler Bitlis Ahlat'a uğurlandı. Öğrenciler, Bitlis'in tarihi mekanlarını, Ahlat'ın tarihi dokusunu gezerek, gözlemleyebilecek.

Gençlerin tarih bilinci kazanmalarını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları düzenleniyor. Bitlis Ahlat, Bursa Uludağ, Çanakkale Eceabat, Erzurum Aşkale, Hakkari Mergabütan, İstanbul Esenler ve Nevşehir Kapadokya'da düzenlenen kamplar kapsamında Bayburt'tan öğrenciler Ahlat'a yolcu edildi. Bayburt Gençlik Merkezi tarafından uğurlanan 16-25 yaş arasındaki gençlerin kamp programı, Ahlat kamp merkezinde gerçekleştirilecek. Bayburt'tan Bitlis'e doğru hareket eden öğrenciler, çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, farklı bir medeniyeti, kültürü görecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. - BAYBURT