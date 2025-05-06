Bayburt'un Tandır Ustası Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Bayburt'un Tandır Ustası Ziyaret Edildi

Bayburt\'un Tandır Ustası Ziyaret Edildi

Vali Eldivan, tandır ustası Recai Purutoğlu'nu atölyesinde ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

06.05.2025 11:23
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Bayburt'ta 45 yılı aşkın zamandır tandır işiyle uğraşan, Türkiye'nin çeşitli illerine tandır sevkiyatı gerçekleştiren kentin tek tandır ustası Recai Purutoğlu'nu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan atölyesinde ziyaret etti.

Bayburt'un kültürel mirasını yaşatan tandır ustası Recai Purutoğlu'nun elinde şekillenen tandırlar, farklı illere gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor. Bayburt'tan yola çıkarılan tandırlar, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Van, Trabzon, Erzincan, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline talebe göre hazırlanarak ulaştırılıyor. Usta Purutoğlu'nu atölyesinde ziyaret eden Vali Eldivan, Purutoğlu'nun çalışmaları hakkında bilgi aldı. 2020 yılında Türkiye'de Yılın Ahisi seçilen Recai Purutoğlu'nun geleneksel tandır üretim sürecini eşi Meltem Eldivan ile birlikte yerinde inceleyen Vali Eldivan, Purutoğlu'na özverili çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, Bayburt kültürüne kattığı değer için teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'un Tandır Ustası Ziyaret Edildi - Son Dakika

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