Bayrak Dede Cudi Dağı\'nda Şehitler Anıtı\'nı Ziyaret Etti

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci'nin daveti üzerine Silopi'ye gelen Trabzonlu 'Bayrak Dede' lakaplı Beyler Virdiloğlu, Cudi Dağı şehitler anıtını ziyaret ederek dağın zirvesinde bayrak dalgalandırdı.

Silopi Kaymakamlığı tarafından 2023 Ekim'de inşa edilen şehitler anıtını ziyaret eden Virdiloğlu'na MHP İl Başkanı Koçero Saluci'de eşlik etti. Şehitler için duaların edilmesinin ardından uçsuz bucaksız manzara karşısında Virdiloğlu üç hilalli bayrak dalgalandırdı. Ardından MHP'li başkan Saluci de anıtın korumasını yapan askerlere dev Türk bayrağı hediye etti.

MHP İl Başkanı Koçero Saluci, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize sonsuz minnettarız" dedi.

Beyler Virdiloğlu ise, "Şırnak'a geldim. İl başkanımızın daveti üzerine geldim. Burada bir etkinlik vardı. Etkinliğe katıldım. Etkinlikten sonra Cudi Dağı'nda şehitlerimizi anma programına katıldık. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Adamlar Ağrı'dan, Iğdır'dan, Trabzon'dan, Yozgat'tan her taraftan gelmişler. Burada tek yumruk olmuş vatanı kurtarmak için siper olmuşlar. Bu şehitlerimizin Allah mekanlarını cennet etsin, yerlerini nur eylesin. Artık şimdi Şırnak'ta huzur var, güven var" diye konuştu.

5 gündür Silopi'de bulunan Bayrak Dede, Şırnak ziyaretini tamamlayarak Antalya'ya doğru yola çıktı. - ŞIRNAK