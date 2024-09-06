Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yangında evleri yanan ailelere destek oluyor - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yangında evleri yanan ailelere destek oluyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yangında evleri yanan ailelere destek oluyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, büyük İzmir yangınında evleri yanan ailelere sosyal destekler sağlıyor. Ev eşyalarından kıyafete kadar birçok ihtiyaç belediye ekiplerince karşılanıyor. Başkan Önal, yangında evleri yanan Aydın ve Acer ailelerini ziyaret ederek sürprizler yapmıştır.

06.09.2024 12:17  Güncelleme: 12:18
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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, büyük İzmir yangınında evleri yanan aileleri yalnız bırakmıyor. İlk günden itibaren imkanlar dahilinde tüm ihtiyaç sahiplerine sosyal destekler ulaştırılmaya devam ediyor. Ev eşyalarından kıyafete, gıdadan küçük ev aletlerine kadar birçok ihtiyaç, belediye ekiplerince karşılanıyor. Bu kapsamda Başkan Önal, yangında evleri yanan Aydın ve Acer ailelerini kiralık evlerinde ziyaret etti. 13'üncü yaşını kutlayan Hasan Arda Aydın'a da doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı, bisiklet hediye etti.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda Doğançay, Onur ve Körfez Mahallelerinde büyük hasarlara neden olan yangında evlerini kaybeden ailelere desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilk günden itibaren barınmadan gıdaya, kıyafetten ev eşyalarına ve küçük ev aletlerine kadar destek olan belediye, aileleri yalnız bırakmıyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da, zaman zaman aileleri ziyaret ederek, talep ve önerileri dinliyor, ihtiyaçlarını soruyor.

Doğum günü pastası Başkan Önal'dan

Bu kapsamda Ali - Aysun Aydın ile Mustafa-Hacer Acer çiftlerini yangın sonrası destekçiler tarafından kiralanan dairelerinde ziyaret eden Başkan Önal, Aydın ailesinin 13 yaşındaki oğlu Arda'ya da doğum günü sürprizi yaptı. Yangında ayağı yanan ve tedavi sonrası iyileşen Arda'nın yeni yaşını aileyle birlikte kutlayan Başkan Önal, bir daha böyle bir afetin yaşanmadığı, huzurlu, mutlu ve aydınlık bir gelecek diledi. Başkan Önal, ziyaretlerde ailelerin talep ve önerilerini de dinledi.

Dayanışmamızı büyüteceğiz

Yangının ilk anından itibaren sahada olduklarını ve sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Önal, "İmkanlarımız dahilinde evi yanan ailelerimize duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle ev eşyaları ulaştırıyoruz. Belediye olarak her alanda ne yapabiliyorsak; tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tek dileğimiz bir daha bu tür afetlerin yaşanmaması. Yaralarımızı sarıyor, vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Dayanışmamızı artırarak büyüteceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yangında evleri yanan ailelere destek oluyor - Son Dakika

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