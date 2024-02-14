Bayraklı Belediyesi 3 Anaokulunun Açılışını Yaptı

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Bayraklı Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren 3 anaokulunun açılışını yaptı. Yoğun katılımla düzenlenen törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Eğitimde devrim yarattık. Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren bir belediye. Atatürk'ün izinde aydınlık nesiller yetiştirirken öğrencilerimizin başarıları da hepimizin göğsünü kabartıyor. Bugün 3. anaokulumuzu açıyoruz. Temelini attığımız iki anaokulumuzun daha yapımına devam ediyoruz. Bir anaokulunun daha temelini atacağız. Hedefimiz 5 bin öğrenciye ulaşmak" dedi.

Bayraklı Belediyesi, inşasını tamamlayarak hizmete sunduğu 3 anaokulunun açılışını yaptı. 2 anaokulunun yapımına devam edildiği, bir anaokulunun da yakın zamanda temelinin atılacağı belirtildi. 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Elif Bebek Anaokulu bahçesinde düzenlenen açılış törenine Başkan Serdar Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Sandal, açılış kurdelesini katılımcılar ve çocuklarla birlikte kesti.

HEDEF 5 BİN ÖĞRENCİ

Başkan Sandal, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Halktan aldığımız kaynağı yine halkın yararına aktarmanın derdindeyiz. Bu süreçte, temel önceliklerimizden biri eğitimdi. Cumhuriyete, Atatürk'e, ülkesine, değerlerine bağlı aydınlık nesiller yetiştirmek asli görevlerimizden biri. Eğitim çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdik. Pandemi döneminde online eğitime geçen ilk kurum olduk. Evlerinde interneti, bilgisayarı olmayan çocuklarımıza yönelik TVBEK projemizle televizyondan eğitim yayınları yaptık. Açtığımız anaokullarıyla eğitimde devrim yarattık. Eğitim modelimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına girdi. Gerek fiziksel şartlarımız, gerekse eğitim kadromuzla Türkiye'de bir ilki başardık. Öğretmenlerimizi Ege Üniversitesi'nin yaptığı sınavla aldık. Mülakatını da onlar yaptı. Amacımız; Bayraklı'nın anaokullarında İzmir'in en iyi anaokullarından daha iyi bir eğitim imkanı sunmaktı. Bunu da başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 3 kreşimiz faaliyette. Onur ve Yamanlar Mahallelerimizdeki anaokullarımızın yapımız sürüyor, bir sonraki döneme yetişecek. Alpaslan'da da yakın zamanda yeni bir kreşin temelini atacağız. Hedefimiz 5 bin öğrenciye ulaşmak. İlçemize hayırlı olsun."

BAŞKAN SANDAL'A TEŞEKKÜR

75'inci Yıl Mahallesi Muhtarı Selma Tortoç ise "Bölgenin önemli ihtiyacına yanıt veren anaokuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Başkanımız Serdar Sandal olmak üzere emeği geçen herkese mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.