Bayraklı Belediyesi, Yolları Yenilemeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi, Yolları Yenilemeye Devam Ediyor

Bayraklı Belediyesi, Yolları Yenilemeye Devam Ediyor

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bozuk yolları yenileyerek üst geçit yapımına başladı. Asfaltlama ve kilit parke çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

18.03.2025 13:39  Güncelleme: 13:41
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Bayraklı Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere hızla yanıt vererek bozuk ve yıpranmış yolları yenileme çalışmalarına devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında asfaltlama ve kilit parke döşeme işlemlerinin yanı sıra Yeni Girne Pazar Yeri'nin yanında inşa edilecek üst geçit için yapım çalışmaları başladı.

Daha güvenli ve konforlu ulaşım

Bayraklı Belediyesi, her mahallede ihtiyaç duyulan yol, kaldırım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi yan yolu ve Cengizhan Mahallesi 1620/25 Sokak'taki asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Onur Mahallesi 7371 Sokak'ta asfaltlama çalışmaları devam ederken, bu çalışmalar son duraktan çevre yolu çıkışına kadar sürecek. Caddeye baştan sona kadar asfalt serilecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepekule Mahallesi 2089 Sokak'ta da eski ve yıpranmış kilit parkeleri sökerek yenilerini döşüyor. Çalışmalar 2088 sokakta da sürecek. Ayrıca Doğançay Mahallesi 7197/3 Sokak ve Tepekule Mahallesi 2120/7 sokakta beton yollar kaldırılıp yerine asfalt dökülecek. Soğukkuyu Mahallesi 1847/12 Sokak'taki otopark alanında ise kilit parke çalışması yapılacak. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol yenileme çalışmalarını belirlenen programa uygun şekilde sürdüreceği belirtildi.

Yeni Girne'ye üst geçit

Öte yandan Yeni Girne Pazar Yeri yanında üst geçit yapımı için çalışmalar başladı. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dikkate alan Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bölgeye üst geçit kazandırarak trafiğin yoğun olduğu bölgede üst geçit ile Bayraklı- Karşıyaka arasında yaya geçişi sağlanacak.

"Daha güzel bir Bayraklı için hep birlikte çalışıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Mahalle toplantılarında ve saha gezilerimizde vatandaşlarımızın taleplerini birebir dinleyerek not alıyoruz. Bu doğrultuda, imkanlarımız dahilinde ekiplerimiz sahada çalışıyor. Yol ve kaldırım düzenlemelerinden sosyal alanlara kadar ihtiyaç olan her noktada Bayraklı'yı daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan İzmir Büyükşehir Belediyemize ve sahada emek veren ekiplerimize teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Bayraklı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi, Yolları Yenilemeye Devam Ediyor - Son Dakika

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