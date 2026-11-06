Bayraklı\'da 284 kişi CHP\'ye katıldı, aralarında eski İYİ Partili yönetici var

(İZMİR) - CHP Bayraklı İlçe Başkanlığınca düzenlenen törende, geçmiş dönem İYİ Parti İzmir İl yöneticisi Emine Çiçek'in de aralarında bulunduğu 284 kişi CHP'ye katıldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, konuşmasında "Biz arına, arına büyüyoruz" ifadelerini kullanırken, törende yeni üyelere rozetleri takıldı.

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın katılımıyla Sandal Marina'da üye katılım töreni düzenlendi.

Üye katılım töreninde konuşan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, şunları kaydetti:

"Partimiz bir süreç yaşadı. O sürecin sonunda, partimizde birlikte yol yürüdüğümüz bazı arkadaşlarımız, 12 Eylül faşizminin yapmadığını yapmadığı şeyi birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız, sadece kendi koltuklarını kurmak ve inşa etmek üzere yarattılar. Bu dönemde neler yaptıklarını saymayacağım ama çok çarpıcı örneklerle karşı karşıyayız. 12 Eylül faşizmi ne yaptı? Geldi, bütün parti binalarını kapattı, kilitlerini vurdu. Partilerin bütün paralarını, mallarını hazinenin üzerine geçirdi. Öylece kaldı. Sonra davalarla her şeyimizi geri aldık, kapımızı açtık, temizledik, boyadık, badana yaptık, içine girdik. Bunu bize yapan 12 Eylül faşizmiydi. Bizim beraber yol yürüdüğümüz, 'yol arkadaşı' dediğimiz, bize çelme takan arkadaşlar... Soma'dan bir örnek vereceğim. Televizyonun içindeki elektronikleri çalmışlar. Sırf kullanmayalım diye. Bu ahval ve şerait içerisinde Atatürk'ün partisinde görev aldık. Onun değerlerini yüceltmek için görev aldık. Onun değerlerine sahip çıkmak için görev aldık. Bu dönemde hiç kimse bir göreve talip olmadı. Herkes bu partiyi sırtlayıp ayağa kaldıralım diye görev aldı."

"ARINA, ARINA BÜYÜYORUZ"

Konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üzerinden sürdüren Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde moda bir söylem var, iki gündür dolaşıyor. Altına imza atabileceğimiz bir şey. Sayın Genel Başkan görev yaptığı sürece, 'Şu kadar görev yaptı, şu kadar seçim kaybetti' diye çokça dillendiren troller var ya, bu troller tek bir şey söyleyemiyor: Bu kadar süre içerisinde hiçbir belediye başkanı ya da hiçbir müteahhit, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na bir delikli kuruş verdik' diyemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun olmadığı iki buçuk yıllık dönemde partimizin adını olmaz türlü lekeleyle, olmaz türlü pislikle anılır hale getirdiler. 25 yıllık bir mücadele vardı. AK Parti'nin ve onun yarattığı düzenin, beşli çetelerin düzeninin, anlattığımız yolsuzluklar düzeni vardı. Sadece iki buçuk yılda 25 yıllık mücadelelerini CHP üzerinden aklamaya çalıştılar ama izin vermiyoruz. Biz arına, arına büyüyoruz. Biz kirliliği kabul etmiyoruz. Biz beyazız, kirliliği kabul etmiyoruz. Altı okun ışığında, Atatürk'ün ilkeleriyle büyümeye devam edeceğiz."

"CHP BU SEÇİMDE YÜZDE 20'NİN ALTINDA OY ALMAYACAK"

Partisinin seçim hedeflerine de değinen Polat, şöyle konuştu:

"Bize yüzde 2, yüzde 3, yüzde 4 diyorlar. Bu günlerde diye diye 7'lere kadar çıktılar ama Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde yüzde 20'nin altında oy almayacak. Bunların yaptığı her türlü karalamaya rağmen. Çünkü halk, çünkü vatandaş, kaybettiğimiz bu iki buçuk yılda Kemal Kılıçdaroğlu değerlerinin ne demek olduğunu, Türkiye'de gerçek sorunlarının konuşulmadığını emeklinin, emekçinin, çalışanın, sanayicinin bile sorunları olduğunda bunların konuşulamadığı bir dönem yaşadık. Varsa yoksa birilerinin üzerine mitingler yapıldı. Birileri özgürlüğüne Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden kavuşsun diye mitingler yaptılar. Biz geldiğimiz günden bugüne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yoksulun çocuğunun okulda bir kase çorba içmesi için mücadele veriyor. Biz işte bu mücadelenin yoldaşıyız."

"HESAP SORMAK İÇİN SİYASET YAPMAK ZORUNDAYIZ"

İzmir'de yaşanan gelişmelere de değinen Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir'de bir şeyler yaşıyoruz. Tüm Türkiye'de yaşıyoruz ama İzmir'de bunları yaşamak bizim için yakışık almaz. Bizim içimizi kanatan, kendimize, partimize ve İzmirlilere yakıştıramadığımız şeyler yaşadık. Sayın Kılıçdaroğlu, giderken bir genel başkana yakışır şekilde, devir teslim yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan ama o günlerde hangi şaibelerle olduğunu bilmediğimiz arkadaşımıza bir takım değerleri teslim etmişti. Bir takım insanlara, bir şey olsun diye değil ama bazı insanların da bir şey olmamasıyla ilgili notlar vermişti. Sayın Genel Başkanımızın söyledikleri hiç olmamış gibi 'Kılıçdaroğlu, sizi ilçe belediye başkanı bile yapmayayım diye bana not verdi ben ona rağmen sizi büyükşehir belediye başkanı yapıyorum. Siz sürdürülebilirliği bilirsiniz. Sizde sütte leke var, sizde leke yok, siz benim kardeşimsiniz' dediği insanlar bugün İzmir iradesini kapıp AKP'nin önüne gittiler. Biz işte bunlardan hesap sormak için de burada siyaset yapmak zorundayız."

"YİNE CUMHURİYET HALK PARTİLİ OLACAK"

İzmir'deki belediyelere ilişkin hedeflerini de açıklayan Polat, şunları söyledi:

"Biz, Menemen'i, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet tarihinde, çok partili rejime geçtiğimiz günden bugüne hiç almadığımız oy oranıyla bu dönem alacağız. Biz Foça halkının iradesini gasp edenlere karşı Foça'yı gördüğümüz en yüksek oy oranıyla alacağız. Biz Çiğli'yi Türkiye'de hiçbir belediye başkanına nasip olmamış bir oy oranıyla almak zorundayız. Ben İzmir'in milletvekili olarak size söz veriyorum. İzmir, bugüne kadar büyükşehirde aldığı en yüksek oy oranıyla yine Cumhuriyet Halk Partili olacak."

NURLU: HEP BİRLİKTE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

CHP İl Başkan Vekili İnanç Nurlu da partiye katılan yeni üyelere hitaben yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Aramıza katılanların bir bölümü daha önce başka siyasi partilerde görev yapmış olabilirsizniz. Hepinizin geçmişine, emeğine saygı duyuyoruz. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz; baba ocağımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'ne onur verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü birbirine inanan ve halkından kopmayan örgütüdür. Hep birlikte daha çok çalışacağız, hep birlikte daha çok insana ulaşacağız. Bu güvene layık olmak için hep birlikte emek vereceğiz."

GÜLTEKİN: İZMİR VE TÜRKİYE'DE TEKRAR CHP DALGALANACAK

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ise konuşmasında, CHP'den seçilerek başka partilere geçen isimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Gültekin, şunları kaydetti:

"Bugün başka partiye geçenler, başka partilere gidenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olup çeyiz sandığı gibi makamını başka yere taşıyanlar bilsinler ki onlar isimleriyle, kişilikleriyle, karakterleriyle, kendi benlikleriyle değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldukları için, Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde o makamlara seçildiler. Bugün onların geçmişinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkardığımız zaman, emin olun geriye hiçbir şey kalmaz. Hatta bazılarında bu geçmiş dahi yoktur. Çünkü yaşadığımız süreçte ve geçtiğimiz süreçte kendi kişisel ikballerini yaratmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmeye kalktılar. Ulufe dağıtır gibi adaylık dağıttılar. Nitekim bugün geldiğimiz noktada kimisi kendi ikbal korkusuyla AKP'ye geçiyor, kimisi başka partilerce siyasi kurgular yapıyor. Ama bugün buradan söylüyoruz; başta Bayraklı olmak üzere, sonrasında İzmir ve Türkiye'de bütün her yerde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi dalgalanacak. Bizim yolumuz cumhuriyetin yolu, bizim gücümüz de halkın gücüdür. Bizim hedefimiz çocuklarımıza başı dik bir gelecek sunmaktır."

EMİNE ÇİÇEK: GELECEĞİ KURMAYA GELDİM

Partisinden istifa ederek CHP'ye katılan geçmiş dönem İYİ Parti İzmir İl Yöneticisi Emine Çiçek de törende yaptığı konuşmada, CHP ile geçmişte de yol yürüdüğünü belirtti.

Çiçek, "Cumhuriyet Halk Partisi ile yolum bugün başlamadı aslında, daha önce Karabağlar'da onurlu mücadelenin bir neferi olarak yola çıktım. Ardından vicdanımın kabul etmediği süreçler nedeniyle bir duruş gösterdim CHP'den istifa edip İzmir İYİ Parti İl Yönetimi'nde görev aldım. Bugün burada geçmişin muhasebesini yapmaya değil Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği hak, hukuk, adalet pusulasıyla geleceği kurmaya geldim" dedi.

Konuşmaların ardından partiye katılan 284 yeni üyeye rozetleri takıldı.