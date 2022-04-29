Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi - Son Dakika
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Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi

29.04.2022 13:50
Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kent genelindeki imalathane ve marketlere denetim gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kent genelindeki imalathane ve marketlere denetim gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm yıl gerçekleştirdikleri denetimleri Ramazan ayında da sürdürmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi kent genelindeki imalathane ve marketlerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak faaliyette bulunan işletmelere fırsat vermiyor. Ekipler, belirlenen kuralların dışında ürün sattığı veya üretimini yapan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Denetimler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle gıda teknisyenlerimizle birlikte tatlı imalathanelerini denetledik. Amacımız tedarik zincirinde hijyen ortamında üretilmiş malzemelerin halkımıza kolay ulaşımını sağlamak. Vatandaşlarımızı uyarımız biz denetimleri gerçekleştirsek de kendileri de aldıkları veya alacakları ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat etsinler. Bu dönemde tüketilen ürünlerde sıkıntı yaşanabiliyor. Bayram öncesi de tatlı ürünlerine artacak talebi göz önünde bulundurarak bizler çalışmaları sıklaştırdık. Alanya Belediye Zabıtası olarak bizler bayramda da 7/24 görev başındayız" diye konuştu. - ANTALYA

Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi
Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi
Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi
Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi
Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi
Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi

YORUMLAR
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Alanya Belediyesi, Ramazan Bayramı, Zabıta, Alanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi - Son Dakika


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