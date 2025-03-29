Bayram süresince mezarlıklarda ulaşım golf araçlarıyla sağlanacak

Hatay'da vatandaşların Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri için golf araçları hizmet verecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların Ramazan Bayramı'nda kabir ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri için mezarlık içlerinde ulaşımı kolaylaştıracak adımlar attı. HBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Antakya Asri Mezarlığı ve Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda bulunan adalar arasındaki ulaşımın buggy tarzı golf araçlarıyla ve ücretsiz olarak sağlanabileceğini duyurdu. HBB yetkilileri, il genelinde tüm mezarlıklarda rutin bakım onarım çalışmalarının yanı sıra temizlik, budama, çim biçme, ilaçlama, tadilat ve bordür bakım onarımı çalışmalarıyla Bayram sürecine hazır olduklarını ifade etti. - HATAY