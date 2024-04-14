Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yolunda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Yerel

Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yolunda yoğunluk yaşanıyor

Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yolunda yoğunluk yaşanıyor

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini bitiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinden İstanbul'a doğru yoğunluk yaşanıyor. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda trafik durma noktasına geldi, gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu. Trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırarak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

14.04.2024 13:51
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Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili neredeyse bitti. Pazartesi günü iş başı yapacak olan on binlerce tatilci dönüş yoluna geçti. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinden İstanbul'a doğru yola çıkanlar için yoğunluk yüzünden saatlerdir yollarda devam eden dönüş yolculuğu adeta çileye dönüştü. İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolunda trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi, gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini bitirenler Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevresine araçlarıyla hareket ederek otoyolu dolduruyorlar. Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman büyük bir yoğunluk yaşanırken, Gemlik- Orhangazi bölgesinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu gözleniyor. İstanbul'a doğru ilerleyen araçların neden olduğu yoğunluk, otoyol gişelerinde kalabalık oluşmasına yol açıyor. Tatil süresince köprü, otoyol ve kara yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, trafik yoğunluğu şehirler arası otobüs seferlerinde de aksamalara sebep oluyor. İstanbul'dan yola çıkıp Ege bölgesine gidecek olan otobüsler Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne en az 1 saat rötar yaparak geliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yolunda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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