Bayramların Vazgeçilmezi: Çifte Kavrulmuş Lokum - Son Dakika
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Bayramların Vazgeçilmezi: Çifte Kavrulmuş Lokum

Bayramların Vazgeçilmezi: Çifte Kavrulmuş Lokum

Konya'da bayram için lokum alışverişi sürerken, çifte kavrulmuş lokum en çok tercih edilen çeşit.

28.03.2025 13:11
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Bayramlarda misafirlere çeşit çeşit ikramlar yapılsa da lokum geleneği vazgeçilmez olarak yerini koruyor. Vatandaşlar bayram lokumlarını alırken, en çok çifte kavrulmuş lokum tercih ediliyor.

Konya'da Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların alışveriş telaşı sürüyor. Bayram için lokum almak isteyenler de çeşit çeşit lokumlar arasında seçim yapmaya çalışıyor. Fındık, fıstık, badem, ceviz, nar, gül, kaymaklı, çikolatalı lokum çeşitleri beğenilerek tüketilirken, çifte kavrulmuş lokum geleneksel bayram tadı olarak öne çıkıyor. Çocuklar ise daha çok çikolatalı lokumları beğeniyor. Bakır kazanlarda hazırlanan lokumun çeşidine göre içerisine fındık, fıstık, ceviz, badem katılıyor. Lokumlar dinlenmek üzere lokum kaplarına dökülerek dinlenmeye bırakılıyor. Lokumlar daha sonra makinelerde kesilerek hazır hale getiriliyor.

"Bayramlarda en çok tercih edilen çifte kavrulmuş lokum"

Konya'da lokum üretimi yapan Öz Safalar firma sahibi Ali İhsan Sağır, lokumun, şeker, nişasta ve limon tuzundan oluştuğunu söyledi. Ali İhsan Sağır, "Lokum oluştuktan sonraki aşamada çeşidine göre, fındık, fıstık, badem, ceviz katılarak çeşitler oluşturulur. Bayramlarda en çok tercih edilen çifte kavrulmuş lokum. Çifte kavrulmuş lokum, paşa lokumu, gül yapraklı lokum, baklava lokum, 300-350 çeşit ürün üretiyoruz, hepsi de seviliyor ama bayramda en çok tercih edilen çifte kavrulmuş lokum" dedi.

Bayram için lokum alışverişine gelen vatandaşlar ise, lokumun bayramların vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Kimileri çifte kavrulmuş lokumun vazgeçilmezleri olduğunu belirtirken; kimileri de fıstıklı, karışık, kaymaklı fıstıklı sevdiklerini, çikolatalısını da çocukların sevdiğini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayramların Vazgeçilmezi: Çifte Kavrulmuş Lokum - Son Dakika

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