Bedava dağıtılan sucuk ekmek için birbirlerini ezdiler! - Son Dakika

Erzincan Dörtyol Meydanında "Erzincan Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi. Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan programda yerel sanatçılar tarafından konser verildi.

BEDAVA SUCUK EKMEK İZDİHAMI

Konser devam ederken alanın yan tarafında kurulan ocak başında vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılmaya başlandı. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve diğer kent protokolünün alandan ayrılmalarının ardından sucuk ekmek dağıtımı izdihama neden oldu.

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Sucuk ekmek almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar güç anlar yaşadı. Pandemiyi unutturan dağıtım, istenmeyen görüntüler oluşturdu.

"ÇİLE ÇEKTİK AMA ALMAYI BAŞARDIK"

Sucuk ekmek alan bazı vatandaşlar, "Biraz çile çektik. Zor oldu ama sonunda almayı başardık. Sıra ihlal edilince izdiham, karışıklık oldu" ifadelerine yer verdi.