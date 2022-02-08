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Bedava dağıtılan sucuk ekmek için birbirlerini ezdiler! - Son Dakika

Bedava dağıtılan sucuk ekmek için birbirlerini ezdiler!

08.02.2022 20:21

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü için düzenlenen bir etkinlikte ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılması nedeniyle istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Bedava sucuk ekmek almak isteyen vatandaşlar izdiham yarattı. Amacına ulaşan bir vatandaş, "Biraz çile çektik. Zor oldu ama sonunda almayı başardık" dedi.

Erzincan Dörtyol Meydanında "Erzincan Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi. Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan programda yerel sanatçılar tarafından konser verildi.

BEDAVA SUCUK EKMEK İZDİHAMI

Konser devam ederken alanın yan tarafında kurulan ocak başında vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılmaya başlandı. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve diğer kent protokolünün alandan ayrılmalarının ardından sucuk ekmek dağıtımı izdihama neden oldu.

Bedava dağıtılan sucuk ekmek izdihama neden oldu

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Sucuk ekmek almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar güç anlar yaşadı. Pandemiyi unutturan dağıtım, istenmeyen görüntüler oluşturdu.

Bedava dağıtılan sucuk ekmek izdihama neden oldu

"ÇİLE ÇEKTİK AMA ALMAYI BAŞARDIK"

Sucuk ekmek alan bazı vatandaşlar, "Biraz çile çektik. Zor oldu ama sonunda almayı başardık. Sıra ihlal edilince izdiham, karışıklık oldu" ifadelerine yer verdi.

Bedava dağıtılan sucuk ekmek için birbirlerini ezdiler!
Bedava dağıtılan sucuk ekmek için birbirlerini ezdiler!
Bedava dağıtılan sucuk ekmek için birbirlerini ezdiler!
Bedava dağıtılan sucuk ekmek için birbirlerini ezdiler!
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Erzincan, Konser, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bedava dağıtılan sucuk ekmek için birbirlerini ezdiler! - Son Dakika


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