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Bedensel Engelli Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi Başarıyı Sevmekle İlişkilendiriyor - Son Dakika
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Bedensel Engelli Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi Başarıyı Sevmekle İlişkilendiriyor

Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, başarının sevmekten ve içten istemekten geçtiğini vurgulayarak, sporun önemini anlattı. Yurtkölesi, konuşmasında engelleri sevgi, kararlılık ve başarıya olan inançla aştığını belirtti.

Bedensel Engelli Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi Başarıyı Sevmekle İlişkilendiriyor
15.01.2024 - 09:22,
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Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, sadece sporda değil, her işte başarının anahtarının sevmekle eşdeğer olduğunu anlatarak, başarının sırrının sevmekten ve içten istemekten geçtiğini ifade etti.

Manisalı engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Alaşehir Belediyespor'un Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlediği 'Sporcunun Gelişimine Özgü Temel Eğitim Semineri'ne konuşmacı olarak katıldı. Programa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkan adayı Dünya ve Avrupa Uluslararası Hakemi Hüseyin Akdemir, Alaşehir Belediyesi Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu katıldı.

Alaşehir Belediyespor bünyesinde 220 karateci

Milli Yüzücü Yurtkölesi ile birlikte 220 sporcu ve ailesine Alaşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Psikologlarından Yağmur Uyar, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Uzman Polislerinden Cüneyt Sezer ile Duygu Çelik öğrenciler ve velilere yönelik spor yapmanın sosyal ve fiziki olarak etkilerini anlattı. Programın sonunda da 12 küçük sporcuya hak ettikleri siyah kemerleri törenle takıldı.

Programı tertip eden Alaşehir Belediyespor Karate Antrenörü Bilal Gültekin, Alaşehir'de karate branşında toplam 270 öğrencilerinin bulunduğunu anlattı. Sadece Alaşehir merkezde değil aynı zamanda Uluderbent, Yeşilyurt, Killik, Kemaliye mahallelerinde de kurslar açtıklarını kaydeden Antrenör Bilal Gültekin, her geçen gün öğrenci sayılarının arttığını ve bunun da beraberinde yarışmalarda madalyalar getirdiğini aktardı.

"Çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz"

Spordan hiçbir zaman vazgeçmediklerini ve her zaman da özellikle amatör olarak görülen branşlara destek verdiklerini açıklayan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Spor vazgeçilmezimizdir" dedi. Sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağladığını anlatan Başkan Öküzcüoğlu, "Çocuklarımızın beyinlerini sporla, sanatla, bilimle doldurmalıyız. Yazın bin 300 çocuğumuza yüzme kursu verdik. Yüzün üzerinde çocuğumuza stratejik oyun olan satrançla buluşturduk. Voleybol, tiyatro gibi daha birçok çocuğumuzu sanatla, sporla buluşturuyoruz" diye konuştu.

"Severseniz başarırsınız"

Trombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu kaynaklı kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, kendi hayatından örnekler vererek konuştu. Aşılması imkansız gibi görünün bir çok engeli sevgi, kararlılık ve başarıya olan inançla aştığının altını çizen engelli yüzücü Yurtkölesi, "İşin sırrının sevgi olduğunu söyleyebilirim. Başarılı olmak için önce seveceksiniz. Bu hayatta da böyledir. Önceliğimiz sevgi olmalıdır. İnsanları, doğayı, hayatı, yaşamayı seveceksiniz. Yaptığınız her işi seveceksiniz ve en önemlisi de güzel yapacaksınız. Sevdiğiniz zaman zaten başarı arkasından geliyor. Çocuklarınızın mutlaka ama mutlaka en az bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlayın. Çocuklarınızı da istediğiniz değil, çocuklarınızın istediği bir branşta spor yapmasını sağlayın. Çocuğunuz istediği branşta spor yapmaya başladığında da hem kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu hem sağlıklı bir birey olduğunu hem de başarılı bir sporcu olduğunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Lise öğretmeni öncülük etti

Lise okurken beden eğitimi öğretmeninin aracılığı ile yüzmeye başladığını ve iki ay çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olduğunu, 4 kulvarda 4 altın madalya alınca milli takım kampına davet edildiğini hatırlatan Yurtkölesi, daha sonra Türkiye'ye Kıtalararası Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandırdığının altını çizdi. "Manisa'ya uluslararası madalya getiren ilk ve tek bedensel engelli sporcuyum" diyen Yurtkölesi, şunları söyledi: "Şundan emin olun sizler de geleceğin öğretmenleri, antrenörleri olacaksınız. Belki siz de başkalarının hayatlarını değiştirebilirsiniz. Onun için farkındalığınızı geliştirin ve gücünüzün ve değerinizin farkına varın. Çok çalışarak yarınlarınız için bugünden yatırım yapın."

Konuşmasının ardından Yurtkölesi, salondakilerle ayak selfi çekti. Programın sonunda hak eden sporculara siyah kemerleri takıldı. Tüm sporculara başarı belgeleri takdim edildi. Alaşehir'de karate sporuna emeği geçenlere de plaketleri takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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