Belçika'da akaryakıta zam, istasyonlarda kuyruk

13.04.2026 22:16
Belçika'da ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi. Fiyat artışını duyuran Belçika Ekonomi Bakanlığı, tavan fiyatları artırma kararı aldı. Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Belçika'da ABD- İran müzakerelerinden sonuç çıkmaması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağı haberi, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşmasına neden oldu.

BELÇİKA'DA AKARYAKIT KRİZİ

ABD-İran müzakerelerinden sonuç çıkmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Belçika'da iki kez fiyat rekoru kıran akaryakıt yeniden yükselişe geçti. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin kesilmesi ve gerginliğin yeniden tırmanmaya başlaması, Avrupa'daki akaryakıt fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu. Müzakereler sayesinde fiyatlarda gerileme yaşanması üzerine Belçika tarafından duyurulan indirim sevinci kısa sürdü.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Son haftaların en düşük seviyelerinden başlayan benzin ve dizel fiyatları, gün içinde gelen açıklamayla yükselişe geçti. Belçika Ekonomi Bakanlığı, petrol ürünleri tavan fiyatlarını yeniden yükseltme kararı aldı. Kararın duyulması üzerine vatandaşlar istasyonlara akın etti. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu.

Orta Doğu'daki çatışmalar öncesi 1,5 euronun altındaki dizel litre fiyatı, son zamlardan sonra 2,22 euroyu aşacak. Benzinin litre fiyatı ise 1,894 euro olacak. Bu fiyatlar pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yürürlüğe girecek. Bu zam artışı öncesi vatandaşlar depolarını doldurmaya çalışırken, bazı pompalar ürün kalmadığı için hizmet veremez hale geldi. - LIEGE

Kaynak: İHA

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
23:01
22:26
21:58
21:09
20:55
