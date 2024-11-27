Belediyelerin ödenmeyen borçları bütçelerinden kesilecek - Son Dakika
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Belediyelerin ödenmeyen borçları bütçelerinden kesilecek

Belediyelerin ödenmeyen borçları bütçelerinden kesilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile artık belediyelerin ve iştiraklerinin borçlarına karşılık merkezi idareden aldıkları ödenekler kesilecek.

27.11.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile artık belediyelerin ve iştiraklerinin borçlarına karşılık merkezi idareden aldıkları ödenekler kesilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel

bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı. Karara göre ilgili düzenlemenin başlığına "Bunlara Ait Tüzel Kişilerin" ifadesi eklendi. Böylece büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların yanı sıra, bunlara ait tüzel kişiliklerin de bu kapsamda değerlendirileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan karada, "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın yürürlüğe konulmasına 5779 sayılı Kanunun 7'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcu 150 milyar lirayı buluyor. Bu borcun yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğu belirtilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi 9,6 milyar lirayla SGK'ya en çok prim borcu olan belediye oldu. Listenin ikinci sırasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 8,4 milyar liralık borcu bilinirken, Ankara'yı sırasıyla 5,9 milyar lirayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4,2 milyar lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 2,5 milyar lirayla Şişli Belediyesi takip ediyor. Öte yandan, SGK'ya en çok prim borcu olan 5 belediyeden ilki olan İzmir Büyükşehir Belediyesi iki şirketinin borçlarını 36 aya kadar taksitlendirmek için başvuruda bulunmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, ankara, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediyelerin ödenmeyen borçları bütçelerinden kesilecek - Son Dakika

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