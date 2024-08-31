Bergama'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

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(İZMİR) – 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bergama'da fener alayı düzenlendi. Fener alayında açılan 200 metrelik Türk bayrağı ile Bergama'nın sokakları kırmızı-beyaza büründü.

26 Ağustos tarihinde başlatılan Büyük Taarruz 'un zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102.yılı tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı.

Kentin merkezinde İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama programları ve etkinlikleri düzenlenirken ilçe belediyeleri de kendi ilçelerinde coşkulu kutlamalara imza attılar.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Bergama ilçesinde de anma programlarının ardından akşam saatlerinde fener alayı düzenlendi. Etkinliklerde 200 metrelik Türk Bayrağı açıldı.

"Geleceğe doğru, umutla bakan bir Bergama hissettik"

Kutlamalara ilişkin konuşan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, umut mesajı vererek şunları söyledi:

"26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta tamamlandığı zaferin geldiği gündür. Ulusumuzun ve milletimizin tam bağımsız Türkiye için mücadele ettiği gün, zafer günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da bildiğiniz gibi tüm şehirlerimizde fener alayları düzenlendi. Bergama'mızda da fener alayı düzenlendi. Güzel bir fener alayı sonra mutlu, geleceğe doğru umutla bakan bir Bergama hissettik. Ne mutlu bizlere. Bu fener alayında yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı eşliğinde bir yürüyüş yapıldı eğlence içerisinde, neşe içerisinde, zafer kutlaması yapıldı. Kutlamaya hemşehrilerimiz katıldı. Güzel bir kutlama gerçekleşti."