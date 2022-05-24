Bergen filmini yasaklayan belediye başkanına IQ testi yollamıştı: O başkan Farah Zeynep Abdullah'a dava açtı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan filmin ilçede vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddiası o dönem tepkilere neden olmuştu. Belediye Başkanı Kazım Özgan filmin vizyondan kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak, filmin şiddet içerdiği için ilçede yayınlanmayacağını dile getirmişti.

FARAH, IQ TESTİYLE CEVAP VERDİ

Bergen filmi Kozan ilçesindeki belediyeye ait sinemada gösterime girmemişti. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, Kozan Belediye Başkanı Özgan'ın, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından IQ testi paylaşmıştı.

ÖZGAN, 100 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Farah Zeynep Abdullah'ın IQ testli paylaşımına yanıt veren Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da, "Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı?" şeklinde açıklamada bulunarak oyuncu hakkında 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Özgan, tazminatı kazanması halinde parayı sosyal yardım derneklerine bağışlayacağını belirtti.